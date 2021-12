L’esperada obertura del Primark a l’Espai Gironès ja té data confirmada: serà el dimarts 21 de desembre a dos quarts de deu del matí, a la mateixa hora que obren la resta de botigues del centre comercial. En exclusiva per a Diari de Girona, el director general de Primark a Espanya i Portugal, Carlos Inácio, explica com serà la primera botiga de la cadena multinacional irlandesa a la província de Girona.

Què podran trobar els clients al Primark de Salt?

En primer lloc, un equip fantàstic, inclusiu i ple de talent, format per més de 80 treballadors, la majoria de la província de Girona, que donaran un servei fantàstic. La botiga, de dues plantes i més de 3.700 metres quadrats, comptarà amb vint-i-set emprovadors de nou disseny -més actuals i lluminosos- i vint-i-una caixes enregistradores.

L’arribada de la seva botiga podria espantar el comerç local de la zona.

Nosaltres no volem ser destructors, sinó tractors. Treballem juntament amb les entitats i autoritats locals per fer de l’Espai Gironès una zona d’atracció.

No són competència?

Sí, però també som complementaris als altres comerços, igual que els nostres competidors ho són amb nosaltres.

Vostès també tenen competidors?

Per nosaltres tot és competència, el nostre model de treball es caracteritza en observar-la. És l’única manera d’aconseguir el millor preu, buscant oportunitats i estudiant què fan les empreses que competeixen amb nosaltres que nosaltres podríem adaptar; a més de buscar noves idees per posar en marxa.

Els primers dies es faran llargues cues per entrar al Primark.

Sí, i això també ajudarà a la resta de comerços del centre comercial. Estem aquí per ajudar i no per destruir. Per exemple, en la darrera obertura que vam fer a Sant Cugat, la cafeteria que hi havia just al davant va dir que era fantàstic que obríssim perquè això li portaria més clients. La idea és aquesta, que tots en sortim beneficiats.

L’obertura coincidirà de ple amb el punt culminant de la campanya de Nadal.

Per norma general no és normal obrir una botiga la mateixa setmana de Nadal, però alguns endarreriments de l’obra han provocat que l’obertura sigui el dimarts 21 d’aquest mes, el més aviat que hem pogut. Tot i això, hem aconseguit obrir-la dins del període nadalenc, el que ens deixarà amb dues setmanes i mig potents molt importants per nosaltres amb la campanya de Nadal i la de Reis.

I també per les rebaixes de després de Reis.

Sí, però nosaltres no seguim el model estàndard de la resta de competidors i no fem rebaixes puntuals. Creiem que el client ha de tenir el preu més just a tot moment i durant tot l’any. El preu que oferim és el més competitiu per als nostres clients, tal com diu el nostre eslògan: «Amazing prices, amazing fashion» (Preus increïbles, moda increïble). El nostre compromís és que els clients puguin trobar a Primark el millor producte al millor preu.

La gent es fixa cada cop més en la sostenibilitat dels productes que compra. Des de Primark, amb preus tan baixos, poden oferir aquest model de compra?

Ja fa més de deu anys que estem treballant per aconseguir que el nostre missatge de moda assequible vagi de la mà amb el de sostenibilitat. Al setembre vam llançar un programa compromès amb garantir que tota la roba de Primark estigui fabricada amb materials reciclats o d’origen més sostenible de cara al 2030. De fet, una quarta part de la nostra col·lecció prové d’aquestes fonts. D’aquesta manera, més del 14% del cotó que utilitzem a la cadena de subministraments prové del nostre programa de cotó sostenible, que és el més gran del sector. Aquest és el nostre model de negoci.

Un model que s’allunya de les compres en línia.

Som creients de les botigues físiques, considerem que aquest és el model que millor ens encaixa. No deixem mai d’estudiar possibles altres models, però ho fem de manera molt curosa i detallada perquè no volem que el nostre negoci deixi de ser sostenible per culpa d’optar per un nou model. És la nostra responsabilitat protegir tothom qui hi ha al darrere. De totes maneres, tenim una forta presència a les xarxes socials amb més de 24 milions de seguidors, nou d’aquests a Instagram i més d’un milió a Espanya. A més, també rebem moltes visites a la pàgina web.

Incorporaran alguna novetat al lloc web?

Estem treballant per llançar-ne un de nou l’any vinent. En aquest nou lloc web es podrà consultar l’estoc de cada botiga, no hi haurà la totalitat dels articles però sí d’una part per donar visibilitat a què hi ha a cada botiga i millorar l’experiència del client.

Segueixen amb la seva aposta per les anomenades «talles grans»?

Com sempre hem fet. Fem moda inclusiva i per a tothom, no tenim secció com a tal de «talles grans», simplement tenim una gran oferta de talles disponibles de tots els models, ja que creiem que tothom té dret a tenir la peça de roba que li agrada amb la seva talla.

Aquest any ja han obert quatre botigues noves.

Sí, i des que ha passat la Covid-19 sis, dues d’elles a Catalunya [Sant Cugat i a Barcelona, a Plaça Catalunya]. Estem il·lusionats per obrir aquesta botiga a Salt i és un projecte en el qual fa molt que treballem, ja que és una posició on volíem estar des de fa temps. Catalunya és la segona comunitat d’Espanya amb més botigues i sabem que el client ens aprecia. Esperem estar a l’alçada de les expectatives creades entorn de la botiga de Salt.