El fabricant de cotxes xinès Great Wall Motors (GWM) ha rebutjat definitivament invertir a les fàbriques que Nissan deixarà buides d'aquí a menys d'un mes. La marca xinesa ha comunicat als sindicats per carta que es retira de la cursa per substituir l'automobilística japonesa, que va decidir fa un any i mig que marxaria de Catalunya. Els comitès d'empresa han assegurat que tot i que "GWM es retira del procés de reindustrialització" continuen treballant amb "plans alternatius" que ja es van activar en l'última reunió de la mesa de reindustrialització per donar una sortida laboral als prop de 1.700 treballadors que es queden sense feina. La propera trobada de la comissió serà el 17 de desembre.