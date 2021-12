Una manifestació va recórrer ahir els carrers de Girona sota el lema «Disputem els salaris i defensem els serveis públics», tot reunint al voltant de 300 persones. Es tractava d’una convocatòria emmarcada dins la crida de la plataforma +Drets i + Justícia Social, que va organitzar protestes a les quatre capitals catalanes amb l’objectiu de fer una demostració de forces per pressionar al govern espanyol perquè tombi la reforma laboral.

En declaracions a Diari de Girona, la secretària general de Comissions Obreres a les comarques gironines, Belén López, va mostrar-se contundent, afirmant que «la derogació de la reforma laboral no es negocia». «Ja fa una dècada que estem patint precarietat per culpa d’aquesta reforma. Necessitem que es compleixin els compromisos amb la classe treballadora en relació a la seva derogació i que es creï un marc normatiu laboral millor que limiti la temporalitat i la precarietat», va demanar.

Preguntada per l’estira-i-arronsa al voltant d’aquesta qüestió en el si del Govern espanyol, López va afirmar que l’executiu «té la correlació de forces i el temps per derogar la reforma laboral». En aquest sentit, va voler enviar un missatge «clar, alt i contundent» als partits: «No es poden deixar pressionar pels interessos dels empresaris i els poderosos».

Un moment «decisiu»

La secretària general del sindicat a Girona va emfatitzar que ara mateix ens trobem en un moment «decisiu». «Ens hi juguem les garrofes i és per això que hi ha tantes reticències, perquè estem parlant d’un repartiment de la distribució de la riquesa molt important, i no fer aquest pas endavant pot suposar perdre una oportunitat en funció de com vagin les properes eleccions, que, depèn de com, pot sorgir una situació pitjor», va augurar López, ja anticipant-se al resultat de les eleccions generals de l’any 2023.

En aquesta línia, López va deixar la porta oberta a una possible vaga general: «Si d’aquí a finals d’any la reforma laboral no es deroga, no descartem cap mena de mobilització, també tenim sobre la taula la possibilitat de convocar una vaga general», va concloure.

A banda d’aquesta reivindicació, també es van sentir càntics contra les retallades o a favor de la millora dels serveis públics en una manifestació que va començar a la plaça Independència i va acabar davant la subdelegació del govern, on es van llegir els manifestos.

En concret, a banda de López, van agafar la paraula els representants de les federacions de pensionistes i de sanitat, Xavier Garcia i Nuri Pararera, respectivament, que van demanar un increment de les pensions mínimes i més inversió per sanitat.

Un pacte per a la joventut

D’altra banda, els manifestants van reclamar també una pujada del salari mínim fins a 1.000 euros el gener del 2022 i fins al 60% del salari mitjà al final de la legislatura, així com altres mesures com la regulació del preu de l’habitatge i del preu de l’electricitat, una millora de la renda garantida de ciutadania i l’ingrés mínim vital, un reforç a la cooperació internacional per pal·liar la crisi climàtica, recursos i millores legals per a les persones immigrants, polítiques i recursos suficients per a la promoció de la igualtat efectiva entre dones i homes, la derogació de la Llei Mordassa i la petició que es faci un pacte per a la joventut que garanteixi les condicions per a la seva emancipació personal i laboral.

Marçal Chicano, un jove participant de la manifestació, preguntat per aquesta darrera qüestió, assenyalava: «Jo abans estava al sector de l’hostaleria i ara em trobo a l’atur, i crec que el mínim que puc fer és venir aquí i donar suport a iniciatives com aquesta que fan visible aquestes carències que l’Estat no està cobrint».

En total van ser dotze els punts de les reclamacions de la protesta, que va anar sumant fins a 300 persones al llarg del seu recorregut pels carrers més cèntrics de la ciutat de Girona.