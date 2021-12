«Continuarem treballant amb constància, discreció i il·lusió al servei dels nostres clients i de Banyoles, contribuint al seu desenvolupament econòmic, social i cultural amb un compromís ja centenari, que estem convençuts que continuarà, almenys, cent anys més». El director territorial Catalunya de CaixaBank, Jaume Masana, va pronunciar ahir aquestes paraules en l’acte que es va celebrar a l’Auditori l’Ateneu de la capital del Pla de l’Estany per commemorar precisament el centenari de la seva presència a la localitat, amb la inauguració el 16 d’octubre del 1921 d’una oficina que feia la número 23 de la Caixa de Pensions i la cinquena a les comarques de Girona, després de les de Girona ciutat, Olot, Figueres i Santa Coloma de Farners.

Si el 1921 va ser el director general de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, Francesc Moragas, l’encarregat de presentar l’entitat en un acte celebrat al Teatre Principal, ahir va ser Jaume Masana qui va intervenir en nom de CaixaBank en l’acte commemoratiu al qual també hi va assistir l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, a més de representants del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i alcaldes d’altres municipis de la comarca. Durant l’acte, que va servir també per homenatjar els clients més antics de l’entitat a Banyoles, va actuar el Cor de Teatre de Banyoles.

Cent anys després de l’obertura d’aquell primer punt d’atenció, CaixaBank disposa avui a la comarca del Pla de l’Estany de cinc oficines, en les quals hi treballen 29 empleats que donen servei a més de 25.000 clients. A Banyoles hi té una oficina del seu model Store, situada a la plaça Major.

En ocasió del centenari de la seva presència a Banyoles, La Fundació “la Caixa” i CaixaBank remarquen que han «mantingut durant els darrers cent anys el seu compromís amb Banyoles en els camps social, educatiu, mediambiental, de la salut i cultural» a través de diferents programes de col·laboració amb entitats molt diverses.