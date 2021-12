La província de Girona és la que va registrar un major creixement en la compravenda d’habitatges al mes d’octubre, amb una xifra de 1.153, que representa una pujada del 50,9% interanual i un 16,5% més en comparació a l’octubre de 2019. La compravenda d’habitatges a Catalunya durant el mateix mes es va incrementar un 31,6% en termes interanuals i va superar per primera vegada els nivells previs a l’esclat de la pandèmia. Segons les dades provisionals publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, a Catalunya es van vendre 7.159 habitatges a l’octubre, un 1,8% més respecte el mateix mes de 2019. Barcelona, malgrat registrar un fort creixement a l’octubre, és l’única demarcació on la compravenda d’habitatges (4.521 operacions a l’octubre) es manté per sota els nivells previs a l’esclat de la pandèmia.

Pel que fa a la demarcació de Lleida, el nombre d’habitatges venuts va ascendir a 397, un 32,8% més que l’any passat i també un 32,8% més que fa dos anys. Pel que fa a Tarragona, a l’octubre es van notificar 1.088 vendes, un 24,3% més respecte a l’octubre de l’exercici anterior i un 11,7% més en comparació al 2019. A Barcelona es van registrar 4.521 operacions a l’octubre, un 29,1% més en termes interanuals. No obstant això, la xifra és encara un 5,2% inferior a l’octubre de 2019, mesos abans que esclatés la crisi de la covid-19.