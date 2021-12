La creació d'empreses a Catalunya torna a caure per segon mes consecutiu i posa punt final al ritme de creixement que s'anava registrant des del març. Durant el darrer mes d'octubre, Catalunya ha notificat la creació de 1.347 societats, un 1,2% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior, segons les dades provisionals publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). No obstant això, Catalunya és la segona comunitat on més empreses s'han creat a l'octubre, superada només per Madrid (1.801). Pel que fa al nombre de dissolucions, al país se n'han registrat 133, un 8,1% més en termes interanuals. Per davant es troben Madrid i Andalusia, amb 668 i 252 dissolucions, respectivament.

Les xifres al conjunt de l'Estat van en línia amb les que s'han donat a Catalunya. Durant l'octubre, a Espanya s'han constituït 7.348 societats, un 0,6% menys que l'any passat, mentre que la xifra de dissolucions s'ha incrementat un 10,8%, fins a les 1.760. La creació d'empreses a l'octubre ha estat liderada pel comerç, amb una quota del 21,1%. També destaca el sector immobiliari i financer (16,2%), la construcció (12,3%) i les activitats professionals (10,4%). Malgrat tot, el comerç també lidera el nombre de dissolucions (19,6% del total), seguit de la construcció (15%), el sector industrial i energètic (10,5%) i les activitats immobiliàries i financeres (10,4%).