Aquest Nadal servirà d’excusa per a la pujada dels preus. Com cada any i més. L’augment del cost de l’energia, tant l’electricitat com el petroli, han disparat els preus de venda dels aliments al voltant d’un 8% respecte de l’any passat, segons un seguiment fet per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Als increments geomètrics que solen patir els productes típics del Nadal s’afegeixen molts altres, com a conseqüència d’una amalgama de circumstàncies que justifiquen pujades més grans que altres anys. Angules, ostres, xai lletó i besuc són els líders de la classificació dels productes que més s’apugen. Percebes, lluç i rodó de vedella són els que més s’abaixen en el seguiment fet per l’OCU.

On s'ha notat l'increment dels preus dels aliments ha estat al mercat del Lleó. Els diferents paradistes coincideixen en que s'han encarit la majoria dels productes, com el xai, que ha pujat 4 euros sencer, segons apunta Margarita Fàbrega, de la Carnisseria Xarcuteria M. Fàbrega; l’ànec, que ha passat de 8,95€ el quilo a 9,5€ el quilo, segons Dolors Serrat de Pollastres Manel; o el carbassó, ja que s’ha d’importar des d’Almeria, com afirma Carme Oña, de Fruites i Verdures Carme. «Cada any passava amb el peix i ningú protestava, aquest any li ha tocat a la carn», afirma Gironell.

El xai sencer ha pujat 4 euros perquè en aquesta època n'hi ha molt poquet i sempre puja Margarita Fàbrega - Carns Fàbrega

Per al director general de la patronal dels supermercats Asedas, Ignacio García Magarzo, «hi ha causes objectives per a la pujada de preus, fonamentalment per l’alça dels costos energètics, l’electricitat i els carburants, però també per l’augment de les matèries primeres, fonamentalment les importades, com els cereals i els pinsos». En qualsevol cas, la posició oficial del sector de la distribució és que la pujada de preus d’alimentació en els últims tres mesos ha estat per sota de l’alça de l’IPC general. Els comerços de la plaça del Lleó també expliquen que no es tracta d'una pujada vinculada a la temporada nadalenca, sinó que ve influïda per diversos factors. «Ha pujat tot perquè s'han apujat les matèries primeres, i això ho afecta tot: des de l’oli fins la benzina», explica David Mera, d’Especialitats Mati. «Per això aquest euro l’ha apujat tothom», afegeix, i assenyala que productes com el pop s’han encarit «fins a 5 euros». Carme Oña afegeix que «hi ha hagut molts camps inundats, fa fred i amb les baixes temperatures es necessita més escalfor pels hivernacles». Joan Gironell afirma, però, que part del benefici d’’aquest increment serà per als pagesos, no només per als intermediaris. «Ja és correcte», valora.

El baròmetre de consum d’Iri corrobora també una pujada dels aliments però menor que la divulgada per l’OCU. Així, el preu de la cistella de la compra creix l’1,8% respecte al 2020. Destaca l’encariment de l’oli d’oliva (+10,5 %), els refrescos de cola (+9,2 %) i les cerveses (+3,7 %), mentre que l’únic descens es troba en la tonyina en conserva (-0,2%), segons dades del baròmetre de consum d’Iri. L’IPC general avançat del novembre és del 5,6% interanual, amb una pujada de l’alimentació a l’octubre de l’1,3%, l’1,7% interanual i el 3% el 2021.

Cada any passava amb el peix i ningú protestava, ja sembla normal. Aquest any li ha tocat a la carn Joan Gironell - Carnisseria Gironell

L’augment de preus és especialment perceptible en aliments frescos per la pujada del cost de matèries primeres (adobs, costos de producció, més pagaments a proveïdors). Agricultors i ramaders s’han queixat repetidament aquest any que el seu insum (costos de producció) han augmentat de mitjana per sobre el 30%. Però les cadenes de distribució al·ludeixen també a causes derivades de la relació oferta-demanda de cada producte. En el cas dels carnis, s’apunta que els últims mesos hi ha hagut un dèficit en la reposició d’animals vius per la pandèmia, amb un retard en els cicles de reproducció. En aquest sentit, Joan Gironell, de la Carnisseria Gironell, assegura també que «hi ha poc estoc, hi ha molts pagesos que han hagut de plegar perquè no se'n surten i el gènere ha de venir de fora». També influeix l’augment de la demanda estacional, tant externa (exportació) com per part de la restauració. En el cas de l’oli d’oliva, per exemple, els preus tendeixen a pujar per un cicle habitual de falta de producció i limitacions de l’última collita.

Productes nadalencs

L’OCU ja va advertir a l’octubre que la pujada dels costos energètics estava repercutint en els preus. Llavors va posar en marxa el seu observatori de preus fins a quantificar la pujada d’aquest any entorn del 8%. L’OCU estableix aquest percentatge partint del seguiment de 15 productes típicament nadalencs a les principals ciutats espanyoles. Dels preus supervisats, un total de nou han pujat. Han pujat especialment les angules, un 53%, seguides de les cloïsses (36%), les ostres (28%), el xai lletó (22%) i el besuc (15%). Cap havia sigut mai tan car. Al contrari, entre els que més baixen destaquen els percebes (-27%), el lluç (-16%), la pularda (-6%) i el rodó de vedella (-5%). D’altres productes, com els llagostins, el pernil ibèric o la llombarda amb prou feines han variat el preu respecte de l’any passat per aquestes dates.

Hi ha hagut molts de camps que s'han inundat, i es necessita més escalfor per mantenir els hivernacles Carme Oña - Fruites i verdures Carme

Ningú del sector de la distribució és capaç d’avançar l’evolució futura dels preus de l’alimentació. Ni si una possible vaga del sector del transport (convocada del 20 al 22 de desembre) aguditzarà els problemes d’aprovisionament. Els paradistes del Mercat del Lleó, però, no esperen una altra pujada de cara a les festes. «No crec que pugin més de cara els propers dies perquè ja està cara ara», afirma Gironell, «però sempre em puc equivocar». Igual d’optimista es mostra Mera, «El que venem nosaltres no pujarà, el peix fresc sí», augura. Tot i això, alguns clients avancen les compres nadalenques, «per no trobar tantes cues», afirma Serrat. «Hi ha persones que volen coses molt determinades i compren amb antelació, perquè si ho deixen l’espatlla de xai per l’últim dia, cada xai només en porta dos», afegeix Fàbrega.

Serà determinant la futura evolució dels preus energètics però es tem que les actuals pujades es mantinguin en el temps pel reposicionament psicològic dels preus i nous costos no presents fa uns mesos. Un element important pot ser el paper que la nova llei de la cadena alimentària tingui en els pròxims mesos i l’actualització dels contractes amb els proveïdors del sector primari. La recent reforma de la llei estableix la supervisió que els pagaments a proveïdors mai estiguin per sota dels costos de producció. «Es pot apujar la retribució als ramaders i agricultors sense afectar el consumidor», opina el director general d’Asedas.