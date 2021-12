No serà Great Wall (GWM). La companyia automobilística xinesa ha descartat invertir a la Zona Franca com a part del procés de reindustrialització de Nissan. Després de la carta enviada fa dues setmanes per Govern, Generalitat i la mateixa Nissan modificant les pretensions econòmiques i obrint un nou escenari, Great Wall ha considerat que la proposta no és prou atractiva i es retira de la licitació per a la seva presència a Catalunya.

L’automobilística xinesa ha respost a la missiva institucional amb una altra carta signada pel vicepresident de la companyia, Parker Shi, informant que «després d’una rigorosa discussió per part del consell d’administració de Great Wall, lamento informar-los que el projecte no ha estat aprovat. M’agradaria reiterar-los que Great Wall no continuarà en el projecte». A la carta també destaca que buscaran nous escenaris per arribar a Europa: «Per tenir una millor estratègia europea, buscarem nous escenaris que coincideixin amb la idea de construir una nova fàbrica, que és la nostra idea final». La nova proposta presentada a GWM contemplava més ajuts públics dels previstos en un primer moment i una reducció del lloguer de l’espai de la Zona Franca on està ubicada la planta de Barcelona. Amb això, s’haurà d’activar el pla B, que buscarà una solució en menys de 15 dies, abans que l’automobilística japonesa abandoni les instal·lacions el 31 de desembre. Actualment hi ha diverses propostes en matèria de logística, i des del Govern se segueix insistint a mantenir una alternativa vinculada a la producció de vehicles militars. En aquest sentit, Pere Navarro, delegat del Govern a la Zona Franca va assenyalar que «fabricar vehicles militars és una opció acceptable i fins i tot desitjable», destacant que en el passat Nissan ha fabricat vehicles d’aquest tipus i ningú va posar cap problema. Una idea que xoca amb la Generalitat i que el mateix conseller Roger Torrent dóna per descartada. El comitè d’empresa de Nissan va assegurar que segueixen treballant «en els diferents plans alternatius i que en previsió d’aquesta possibilitat ja es van activar a l’anterior reunió de la taula. Durant aquesta setmana tenim previstes diferents reunions, prèvies a la reunió oficial de la comissió de reindustrialització el dia 17, amb l’objectiu d’avançar al nou escenari», expliquen els sindicats. Si no fructifiqués el pla B, l’alternativa seria apostar per opcions logístiques.