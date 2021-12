Un jutge de Barcelona considera que durant les darreres eleccions a la Cambra de Comerç del maig del 2019 «es va vulnerar el dret fonamental a la igualtat» dels electors. En aquestes eleccions va guanyar la llista configurada per l’ANC que va portar a la presidència de la institució Joan Canadell, avui ocupada per Mònica Roca, a qui el diputat de JxCat va acordar passar el testimoni a mig mandat.

Un parell de sentències emeses aquest desembre pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona conclouen que el procés «va vulnerar el dret fonamental a la igualtat» dels electors en el sistema que es va fer servir per triar 40 representants del ple, que conformen 60 representants. 14 més són les anomenades cadires de plata, les de les empreses de més aportació, i les sis restants se les reparteixen Foment del Treball i Pimec. Les sentències poden ésser recorregudes pels demandats, la Conselleria d’Empresa i la Cambra.

Segons la sentència, no es va aplicar un sistema de doble autenticació imprescindible en sistemes de pagament o votació a distància per comprovar que qui votava era qui deia ser. La Conselleria d’Empresa ha confirmat que recorrerà les sentències i recorda que quatre sentències més han estat favorables al Govern respecte del procés electoral en les vocalies. En fonts de la Cambra van assenyalar que hi ha una vintena de processos oberts, amb només dues sentències negatives i que no seran fermes abans de les properes eleccions «pel que no afecten la institució».

El que posa en qüestió el jutge és el sistema electoral emprat, en què podien participar aquells que disposaven de CIF o autònoms en vot electrònic o presencial. El magistrat declara nul·la de ple dret l’elecció de sis vocalies.

La Conselleria d’Empresa, aleshores sota el control d’Àngels Chacón, no va comptabilitzar com a vàlids centenars de vots remots que haguessin pogut modificar l’elecció de representants. En aquest cas, la candidatura independentista potser no hauria aconseguit aconseguir el control de la Cambra i del Consell de Cambres.