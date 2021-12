L’economia catalana va créixer un 4,1% entre el juliol i el setembre en comparació amb el mateix període de l’any anterior i va avançar un 1,3% en relació amb el trimestre previ. Les dues xifres, publicades ahir per l’Institut d’Estadístiques de Catalunya (Idescat), impliquen que el Producte Interior Brut (PIB) català va créixer el tercer trimestre més del que inicialment va estimar el mateix Idescat (que va avançar al novembre una taxa trimestral del 0,7%, gairebé la meitat de la que ha resultat ara), però confirmen alhora que la recuperació de l’economia catalana va perdre força en aquest període.

En efecte, entre l’abril i el juny, l’economia catalana va anotar una taxa trimestral del 3,2%. Aquesta taxa va provocar una frenada brusca el tercer trimestre, i va quedar reduïda a l’1,3%.

En taxa anual, el creixement del segon trimestre va ser del 18% respecte del mateix període de l’any anterior, que va ser el pitjor moment de la pandèmia. Salvada aquesta anomalia, la taxa anual del tercer trimestre es va situar en el 4,1%, fet que suposa estar al mateix nivell de creixement que la UE i 1,4 punts per sobre la mitjana espanyola (si es confirma, d’un 2, 7%).

L’evolució econòmica del tercer trimestre s’explica principalment per l’increment de la demanda interna (4,2% en taxa anual) i per l’evolució a l’alça de tots els components. Destaca, en aquest sentit, la formació bruta de capital (la inversió privada i pública), que s’apuja gairebé un 9%.

Els subministraments

Així, per una banda, l’organisme celebra que el consum a les llars estigui més d’un 3% per sobre que l’any anterior, però per l’altra matisa que es tracta d’un percentatge de 18 punts inferior al del segon trimestre. Aquesta dinàmica, argumenten, s’explica perquè els problemes de subministrament de les cadenes mundials han reduït la venda d’alguns productes (com l’automoció) i perquè l’increment generalitzat dels preus ha restat capacitat de compra de les famílies.

A la banda oposada, destaca la formació bruta de capital (inversió), que creix gairebé un 9%. Aquest bon comportament es deu sobretot al «fort increment» de la inversió en béns d’equip, que creix més d’un 14% el tercer trimestre i reflecteix el bon estat de les importacions de material de transport i de maquinària. Així mateix, la inversió en construcció segueix a l’alça (+1,7%), encara que novament a gran distància dels percentatges que es registraven tres mesos enrere (+20%). Des de l’òptica de l’oferta, la indústria mostra un augment de l’activitat (2,7%) per sota del 4,1% del conjunt de l’economia.