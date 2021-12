El preu de la llum a l'Estat assolirà un nou rècord històric aquest dimecres, quan el preu mitjà del MWh se situarà en els 291,73 euros. Segons les últimes dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en les franges horàries de més demanda l'import de l'electricitat arribarà als 320 euros per MWh, superant el pic màxim que s'havia registrat a les nou de la nit del 7 d'octubre passat, de 319,03 euros per MWh.

El nou rècord arriba en plena escalada de preus dels drets d'emissió de CO2 i després que el govern alemany descartés l'autorització del gasoducte Nord Stream 2 –que ha de transportar gas des de Rússia fins a l'Europa central- per qüestions de seguretat.