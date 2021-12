La reunió telemàtica de la setmana passada entre els presidents Joe Biden i Vladímir Putin no ha tingut l’esperat efecte balsàmic en la tensió prebèl·lica que hi ha en aquests moments a l’est d’Europa. Lluny de calmar els ànims, Rússia ha continuat concentrant tropes i material militar al costat de la frontera comuna, alhora que els seus responsables polítics han continuat proferint amenaces contra el seu veí de l’oest i fent incendiàries declaracions contra Occident i l’OTAN, a qui acusen d’ignorar les seves inquietuds de seguretat. Mentrestant, al llarg de la demarcació fronterera, es multipliquen els incidents militars, tant terrestres com marítims, que Moscou no dubta a titllar de «provocacions».