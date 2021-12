Els preus s'han apujat quatre dècimes a les comarques gironines durant el novembre i, de retruc, això ha fet que la taxa interanual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) continuï disparada. De fet, ha assolit un màxim històric, situant-se al 6,1%. És el valor més alt de tota la sèrie que recull l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que es remunta fins al gener del 1994. A la demarcació, l'alça que han experimentat els preus durant el novembre es focalitza, sobretot, en articles que centren la campanya de Nadal (roba, calçat i parament de la llar) i en els serveis financers. L'electricitat, el gas i els carburants frenen la tendència a l'alça (-1,9%), però tot i això s'han encarit un 40,6% al llarg del darrer any.

Nova escalada dels preus a les comarques gironines. I aquest cop, marcant un màxim històric de tota la sèrie interanual. Segons les dades que ha fet públiques l'INE, a les comarques gironines els preus s'han apujat quatre dècimes de mitjana durant el novembre.

Si s'analitzen els diferents subgrups, hi ha alts i baixos. Però l'arribada de la campanya de Nadal ja es nota, perquè entre els articles que s'han encarit més al llarg del darrer mes hi ha la roba (+3,7%), el calçat (+3,6%) o tots aquells relacionats amb el parament de la llar (+3,4%). A la demarcació, destaca també el fort increment que han experimentat els serveis financers (+10,6%). I si es mira específicament la cistella de la compra, els aliments s'han encarit un 0,6% durant el novembre.

Per contra, a l'altre costat de la balança s'hi troben l'oci i la cultura (-0,4%), els paquets turístics (-3,2%) o els serveis d'allotjament (-4%). Tots aquests són subgrups on els preus baixen.

Durant el novembre, a més, l'electricitat, el gas i els carburants han frenat la tendència a l'alça. Baixen un 1,9%, però de totes maneres, encara continuen disparats. Perquè si els preus d'aquest grup es comparen amb els d'ara fa un any, la diferència és significativa. Al llarg dels darrers dotze mesos, han arribat a encarir-se un 40,6%

Des del 1994

De retruc, l'alça de l'IPC al novembre manté la inflació interanual disparada. Si el mes passat aquest índex ja va tancar al 6%, ara s'ha situat una dècima més amunt. És a dir, al 6,1%. Això s'explica no només per l'encariment de la llum, el gas i els carburants, sinó també per les pujades de preu que durant el darrer any han registrat el transport (+13,4%), l'alimentació (+3,5%), el lloguer de vehicles personals (+17,6%) o els serveis d'allotjament (+7,4%).Que l'IPC interanual s'hagi situat al 6,1% suposa un màxim històric. Perquè en tota la sèrie que recull l'INE, i que es remunta fins al gener del 1994, mai la demarcació havia assolit aquest índex.