Redexis, companyia de referència en el sector de les infraestructures energètiques, ha anunciat aquest dimecres la reordenació de la seva cúpula executiva. El Consell d'Administració ha aprovat la nova estructura de la cúpula, passant Fernando Bergasa a ser president no executiu, Fidel López Soria, nou conseller delegat i Cristina Ávila “sènior advisor” del Consell d'Administració.

Fernando Bergasa i Cristina Ávila, màxims responsables de Redexis des de 2011, van comunicar al Consell d'Administració a la primavera d'enguany la seva intenció d'abandonar les seves funcions executives, la qual cosa ha donat lloc a un procés de reorganització ordenat i acordat.

El Consell d'Administració de Redexis, -format pels fons USS, ATP i CNIC/GT Fund que compten cadascun amb un 33,3% de la companyia-, “agraeix enormement a Fernando Bergasa i a Cristina Ávila tota la tasca feta, desitjant èxit a tots dos executius en el nou projecte professional que tenen per davant i es mostra satisfet amb aquest procés de reordenació que donarà continuïtat a la companyia amb la permanència de Fernando Bergasa com a president no executiu i la incorporació com a primer executiu de Fidel López Soria.

”Fidel López Soria s'incorpora a Redexis després del seu pas com a conseller delegat de Ferrovial Serveis des de 2018. Va ingressar en Ferrovial en 2007, desenvolupant les seves funcions en les divisions de Serveis i Aeroports. En Serveis, ha estat conseller delegat de Broadspectrum, director de Desenvolupament de la divisió i membre dels consells de Amey, Tube Lines i Swissport.

En Aeroports, ha estat conseller de HAH i AGS, director comercial de Heathrow i director d'Aeroports de BAA. Abans de Ferrovial, va treballar en McKinsey i Enel. És Enginyer de Mines per la Universitat Politècnica de Madrid i l'École Nationale Superieure donis Minis de París. MBA per MIT-Sloan School of Management.

Redexis es dedica al desenvolupament i operació de xarxes de transport i distribució de gas natural, a la distribució i comercialització de gas liquat del petroli i a la promoció d'infraestructures renovables com l'hidrogen, els gasos renovables o l'energia solar fotovoltaica.

Durant els últims onze anys Redexis ha invertit més de 1.500 milions d'euros a Espanya, aconseguint gairebé triplicar el EBITDA de 65 milions d'euros en 2010 a 180 milions d'euros previstos per al tancament de 2021, duplicar el nombre de clients de 365.000 a més de 750.000, multiplicar per 2,5 el nombre de quilòmetres, de 4.725 quilòmetres a 11.899 quilòmetres en 12 comunitats autònomes i 963 municipis espanyols i quintuplicar l'energia distribuïda fins a 37 TWh.

A més, Redexis està desplegant infraestructures sostenibles incloent mobilitat amb gas natural i instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum, i participa en diversos projectes pioners en hidrogen verd i gasos renovables.