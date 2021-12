Milers de treballadors afectats per ERTEs a Catalunya es quedaran aquest Nadal sense cobrar la seva prestació. Una «incidència tècnica», segons addueixen des del SEPE, deixarà sense ingressos en aquestes festes milers de persones. Segons càlculs sindicals, els damnificats poden pujar a 7.000 treballadors a tot Catalunya. Són empleats d’empreses greument llastades per les restriccions del covid, com ara hotels i instal·lacions aeroportuàries, i que fa gairebé dos anys que estan afectats per un expedient de suspensió. Això implica que molts acumulen més de 20 mesos amb una pèrdua d’ingressos del 30%. Segons fonts sindicals , la «incidència tècnica» es concentra sobretot a Barcelona.

L’última pròrroga dels ERTEs pactada entre el Govern, la patronal i els sindicats va obligar les empreses que pretenien seguir cobertes pels ajuts públics a tornar a registrar els seus expedients. I les sol·licituds col·lectives de prestació per als seus treballadors. En aquest procés, els serveis públics d’ocupació no han tramitat correctament part d’aquestes renovacions i milers de treballadors, alguns des de fa 22 mesos en ERTE i sense marge d’estalvi, es quedaran aquest mes sense cobrar-ne la prestació. Fonts del Ministeri de Treball asseguren que «en la propera nòmina s’abonarà la quantitat deguda».