El preu de l’electricitat al mercat majorista superarà per primera vegada els 300 euros de mitjana avui en arribar als 302,48 euros per megawatt hora, el 462% més que fa un any, segons les dades de l’operador del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIE). És el segon rècord consecutiu de la setmana, després que ahir es registrés un cost de 291,73 euros per megawatt hora. Així, el desembre va camí de ser el mes més car de l’any i, per tant, de la història, si se superen els 200 euros per megawatt hora del mes d’octubre. En els primers 16 dies, la mitjana puja a 226,19 euros.

El preu del gas natural als mercats internacionals és el principal detonant d’aquesta escalada de preus, juntament amb el preu dels drets d’emissió de CO2, també en màxims (80 euros per tona). Els dos factors fa diversos mesos que disparen el preu de l’electricitat no només a Espanya, sinó a tot Europa. El Govern espanyol ha decidit tornar a baixar els impostos del rebut de la llum a partir de l’1 de gener, quan caduquen els actuals avantatges fiscals, segons va afirmar ahir la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, al Congrés dels Diputats . «Prorrogarem la baixada dels impostos que acompanyaven la factura de la llum durant el primer quadrimestre de l’any que ve», va subratllar Montero.