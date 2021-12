CCOO i UGT reforcen el seu calendari de mobilitzacions per exigir a la patronal que accepti negociar pujades salarials suficients davant de l’actual escalada de la inflació. Les centrals preparen les bases per a un hivern i primavera calents, amb algunes vagues i aturades que ja s’han anat succeint les últimes setmanes a Cadis, A Mariña o el metall d’Alacant; entre d’altres. Els dos sindicats amb representació majoritària van convocar per a ahir una concentració davant de la seu de la patronal CEOE a Madrid per exigir-li desbloquejar la negociació de convenis col·lectius i apartar-se del discurs d’«ara no és el moment d’apujar salaris» que porta entonant en els darrers mesos. «Ara els salaris, pagueu més!», és el lema que va encapçalar la protesta, que va reunir uns 600 delegats sindicals a Madrid.

«No pot ser que en un país que té una inflació disparada al 5,5% estigui la patronal a les taules de negociació portant propostes de pujades salarials del 0%», va assegurar el secretari general de CCOO, Unai Sordo. En plena recta final de les converses sobre la reforma laboral, les centrals aposten per collar els empresaris per l’altre gran tema pendent: els salaris. Segons les darreres dades del Ministeri de Treball, l’increment de sous pactats en conveni fins al novembre era de l’1,49%; substancialment per sota de la inflació acumulada per al mateix mes, que la darrera actualització de l’INE situava en el 5,3%.

No és només que els convenis que se signin, majoritàriament, incorporin increments lluny de l’evolució de l’índex de preus, sinó que se’n signen pocs i moltes taules estan bloquejades. El 2019 hi havia un total d’11,39 milions de treballadors coberts per un conveni col·lectiu en vigència; davant dels 7,3 milions de treballadors actuals. Això implica que actualment només el 45% dels assalariats està cobert per un conveni en vigor. I és que la inflació ha provocat un bloqueig en les dues direccions. Les patronals no volen assumir pujades salarials per sobre de la inflació i les centrals no estan disposades a acceptar menys. «Els convenis no es poden signar perdent poder adquisitiu», va explicar el secretari general d’UGT, Pepe Álvarez; marcant el pas als delegats.

«Exigim que es convoqui de manera immediata la taula per a l’Acord d’Ocupació i Negociació Col·lectiva (AENC). Això és l’inici de mobilitzacions de caràcter global que ens han de portar a acabar amb la congelació salarial», va afirmar Álvarez. Les centrals pressionen la CEOE perquè reobri les taules de negociació de l’AENC, una mena de conveni de convenis on els agents socials de manera bipartita acorden les referències generals per a la negociació sector a sector o empresa a empresa. A l’anterior (2018-2020) es va consensuar una forquilla d’increments salarials d’entre el 2% i el 3%, a més d’un salari mínim per conveni de 1.000 euros.