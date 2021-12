En plena escalada dels preus de l’electricitat, el consell d’administració d’Holaluz va aprovar ahir ampliar capital en 7,5 milions d’euros per accelerar la Revolució de les Teulades, destinada a impulsar la instal·lació d’energia solar fotovoltaica a les cobertes dels habitatges per a l’autoconsum. L’operació, que se suma a la injecció d’11 milions acordada l’octubre passat pels accionistes, suposa l’entrada al capital del fons alemany Abacon Invest, així com l’augment de participació del també germànic Pelion Greeen Future Alpha (ha anat adquirint paquets al mercat), tots dos especialitzats en energies verdes; i de MDR Inversiones, propietat de la família Moratiel, que ja va participar a l’ampliació de capital d’octubre.

Segons la presidenta d’Holaluz, Carlota Pi, ara és més necessària que mai la iniciativa de la firma de «transformar cada metre quadrat de teulada en energia 100% verda per a tots estalviant més del 50% a la factura de la llum». Pi va explicar que la pujada de la llum no és conjuntural sinó que respon a «un sistema estructuralment caduc». Pi va afegir que el fet que accionistes ja presents acudeixin amb una prima revela el potencial de l’acció. Els fons captats aniran a la filial Holaluz Rooftop Revolution, que ja ha arribat a les 6.295 instal·lacions gestionades, 378.202 clients i una cartera de representació de més de 1.630 MW.