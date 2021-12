El Banc d’Espanya estima en les últimes previsions que l’economia espanyola creixerà aquest any al voltant del 4,5%, gairebé dos punts menys del que l’organisme considerava al setembre (6,3%) i una mica més lluny encara de la xifra que encara manté el Govern per al 2021, del 6,5%.

L’organisme que governa Pablo Hernández de Cos va presentar ahir les noves previsions sobre l’economia espanyola fins al 2024 que, a grans trets, si es comparen amb les publicades al setembre, retallen fortament les estimacions per al 2021 (fins al 4,5%); rebaixen lleugerament les del 2022 (fins al 5,4%) i, en canvi, milloren en gairebé dos punts les perspectives per al 2023 (fins al 3,9%), abans de tornar el creixement del PIB a una velocitat de creuer de l’1,8% el 2024.

«Segons les projeccions més recents del Banc d’Espanya, la recuperació de l’economia espanyola continuarà el proper trienni», s’estableix en l’informe trimestral. Amb tot, la lleugera punxada de l’economia espanyola aquest any i el que ve acabarà endarrerint fins a principis del 2023 la recuperació del nivell del Producte Interior Brut (PIB) previ a la pandèmia de coronavirus. Tot això en un context de més inflació (l’IPC previst per al 2022 es duplica, fins al 3,7%) i d’un empitjorament de les perspectives de dèficit per a l’any que ve i el següent, però de recuperació constant de l’ocupació.

Les causes

La intensa revisió a la baixa de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de la dada de creixement del PIB del segon trimestre a finals de setembre i la sorpresa negativa del corresponent al tercer (amb taxes trimestrals de l’1,1% i el 2%, respectivament ) són a la base de les pitjors xifres que ara presenta el Banc d’Espanya per a aquest any, que inclouen una moderació de la taxa de creixement el quart trimestre (que passarà del 2% del tercer a l’1,6%). La crisi de subministraments, l’encariment de l’energia, la inflació, la nova onada del virus i el retard en les inversions del Pla de Recuperació són factors que tenen pes en les perspectives del Banc d’Espanya. I es tradueix en l’economia en forma de menys consum privat, més taxa d’estalvi i en un empitjorament de sectors productius com la indústria i el turisme internacional.

El director general d’Economia i Estadística del Banc d’Espanya, Óscar Arce, va assenyalar que els preus elevats de l’energia restaran mig punt al PIB del 2021.