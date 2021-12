Per començar vull fer notar què és Agaprol OPL, l’organització de productors làctics més gran del país, que negocia un milió de tones de llet crua dels contractes de 600 ramaders de 10 autonomies amb més de 20 indústries làcties de tot el país.

Aquesta organització va fer una crida perquè els ramaders de llet no signin els seus contractes lactis amb la indústria làctia si aquests no cobreixen els costos de producció. Si les indústries làcties es neguen a complir la llei coneixent la seva existència i el ministeri no fa res per posar-hi remei, els ramaders també tenen el dret a no signar els seus contractes encara que aquests siguin obligatoris.

La indústria làctia, si vol continuar produint, haurà de pagar legalment per la llet o recollir-la sense contracte en un moment en què la demanda de productes lactis al nostre país creix. El preu que hauria de pagar la indústria i la distribució per portar la matèria primera des de països tercers és molt superior al que haurien de pagar a Espanya encara garantint l’equitat a la cadena alimentària.

La decisió d’Agaprol es produeix després del fracàs de les reunions afavorides pel Ministeri d’Agricultura en què tots els participants, malgrat reconèixer que s’està vulnerant la legislació actual, es refugien en una nova modificació normativa més que s’aprovarà el mes que ve però que no serà operativa fins a l’estiu de l’any 2022. No obstant això, al sector no li queden més que unes setmanes de vida si la situació continua igual.