L’arribada de la pandèmia va accelerar molts projectes de plataformes de comerç local. Es tractava de poder arribar al consumidor gràcies a les noves tecnologies i d’intentar competir amb gegants tecnològics com Amazon. Molts d’aquests projectes, sovint subvencionats per l’administració local, han acabat fracassant. Garrotxa Approp seria una de les excepcions que confirma la regla. En el seu primer any de vida, compta amb 7.000 usuaris que han fet més de 32.000 compres per un import d’1,79 milions d’euros en els 105 establiments de la Garrotxa adherits al projecte. L’objectiu era fomentar el consum local, dinamitzar la Garrotxa i fidelitzar els clients, a través d’una xarxa multisectorial d’empreses amb promocions i descomptes atractius.

Amb el mateix objectiu d’impulsar el consum de proximitat, Garrotxa Approp s’ha consolidat com una eina per vehicular campanyes de promoció. Un exemple d’això n’és la campanya Olot +50 promoguda per l’Ajuntament d’Olot i que va ha finalitzat el passat 12 de desembre. Aquesta campanya ha generat un impacte econòmic de 729.837,34 euros (més del doble dels 300.000 euros que s’havien previst inicialment) i ha servit també per donar a conèixer l’app entre els locals i visitants.

Turisme Garrotxa i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa també han vinculat vals regals per gastar en els establiments de l’aplicació a través de campanyes promocionals com «La Volta a peu a la Garrotxa» o el «Tasta i guanya», que del 22 de novembre al 19 de desembre, les persones que han participat o participin a la campanya poden optar a vals regals de 10 euros de descompte per gastar a través de l’app.

En aquest primer any de funcionament del Garrotxa Approp aproximadament 30 empreses han col·laborat d’alguna manera amb el projecte. D’entre les col·laboracions dutes a terme, destaquen les basades en l’aportació de vals de les empreses als seus treballadors a través de l’aplicació, perquè aquests puguin consumir als establiments adherits. Han estat fins ara 22 empreses col·laboradores (en algun cas entitat o particular) que han aportat un total de 830 vals, que s’han traduït en 57.565€, que repercuteixen en el consum local i, per tant, en l’economia de la Garrotxa.

Els imports unitaris dels vals han anat des dels 20 euros fins els 300, i les empreses han aportat des d’1 val fins a 250 en funció de la seva plantilla. Totes aquestes col·laboracions fan créixer l’ús de l’aplicació i multipliquen la despesa en els establiments adherits (els treballadors acumulen igualment el percentatge a cada compra). Segons els impulsors del projecte, «optant per aquesta modalitat, les empreses col·laboradores demostren una responsabilitat social envers el comerç, l’hostaleria i els serveis locals, promocionant l’economia del territori i apostant per la seva recuperació».

Per celebrar aquest primer any de vida de l’aplicació ara es llança la nova campanya «Regala Approp i guanya 1000 euros», que consisteix en sortejar un val de 1.000 euros entre tots els usuaris que comprin a través de l’aplicació entre el 17 de desembre i el 5 de gener, ambdós inclosos.

Aplicació premiada

Aquestes darreres setmanes Garrotxa Approp també ha estat reconeguda amb el Premi a la Gestió Pública en l’àmbit del sector comercial dels Premis Nacionals de Comerç, que atorga anualment la Generalitat de Catalunya, per ser una iniciativa comercial, innovadora i original. A més, Garrotxa Approp també ha estat guardonada amb el Premi E-TECH de millor iniciativa en l’administració local, lliurat per l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), per la contribució en el desenvolupament de noves tecnologies al servei de la ciutadania, facilitat d’ús, accessibilitat, utilitat de servei públic i grau d’innovació tecnològica; entre altres elements.

Garrotxa Approp és un projecte impulsat a través de l’Associació pel Foment del consum local de la Garrotxa, entitat de la qual en forma part l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, l’Associació de Comerciants d’Olot, l’Associació de Placers de la Plaça Mercat d’Olot i Turisme Garrotxa; amb el suport de DinàmiG, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa i totalment oberta a la participació de totes les associacions de comerç i turisme del territori. La posada en funcionament de l’aplicació era una acció inclosa al Pla de Reactivació Comarcal, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.