Sergio Fuster dirigeix 15 cellers i 3.000 hectàrees de vinyes. Abans va treballar a Kellogg’s Company, Procter & Gamble, United Biscuits i Danone, entre d’altres multinacionals. A més de la seva experiència a Espanya i de gairebé una dècada als EUA, ha liderat negocis a Mèxic, el Regne Unit i Suïssa. Després de 20 anys expatriat, viatjant pel món i amb la nacionalitat americana a la butxaca, torna feliç i convençut que «com a Espanya no es viu enlloc».

La crisi de subministraments comença a amainar, encara que ara apareix el virus òmicrom. Percep altres frens per a la recuperació de l’economia?

S’acosten temps de bonança i de recuperació. La clau és saber la magnitud d’aquest procés, que depèn de les fonts i els organismes que es consultin. Sóc optimista. Espanya és una de les economies que més ha patit i serà també una de les que millor rebotin cap amunt. Des del juny de l’any passat el sector del cava ja creix en els dos dígits. Aquesta tendència es pot mantenir.

Aleshores, Espanya i altres països brindaran amb més cava aquest proper Nadal?

Sí. Com que no sóc científic no puc opinar sobre l’evolució del virus. Llegeixo les notícies amb preocupació, encara que no amb pànic. Tenim molt a aprendre sobre aquesta variant. Veurem.

Els ERTO als cellers, ja són història?

A la nostra empresa, de moment, no tenim previst cap moviment a l’horitzó en aquest sentit. Donem feina a uns 600 treballadors en el conjunt de cellers d’Espanya, dels Estats Units (Califòrnia) i Argentina (Mendoza).

L’alemanya Henkell ha pres el control de Freixenet i el grup nord-americà Carlyle, de Codorníu. Quin futur tenen les empreses de propietat familiar?

És molt difícil generalitzar sobre la successió d’una empresa familiar. Arribo a una joia que ha estat relativament calmada, o adormida; on s’ha produït un canvi d’accionariat que va buscar la família per impulsar l’empresa. El canvi d’accionariat i de soci estratègic és positiu perquè permet a la societat recuperar el camí del creixement. Les diverses branques de la família Raventós s’asseuen al consell d’administració.

A les grans empreses familiars es parla molt ara de Marta Ortega, la filla de l’amo de l’imperi Inditex, que agafarà les regnes del grup el 2022. Com ho veu?

El president sortint (Pablo Isla) ha fet una feina extraordinària i ha projectat la companyia a tot el món. La substitució en el comandament és una opció entre moltes possibles. És un cas diferent del de Cordorníu perquè a Inditex no ha canviat la propietat de l’empresa.

Concloses les «batalles» de la saga dels Raventós, quins són ara els objectius del grup?

En tenim dos de fonamentals. El primer és el de la internacionalització. Quan vam començar en aquesta aventura empresarial el 70% de les nostres vendes estaven a Espanya. Ara estem en un 60% al mercat intern i un 40% a l’exterior. L’objectiu a llarg termini, entre cinc i deu anys, és que el 80% de la nostra xifra de negoci procedeixi de l’exterior sense perdre vendes a Espanya. Estem presents a 200 països. Els Estats Units, el Regne Unit, el Japó, la Xina i Bèlgica són els principals mercats. I el segon eix és apostar pel premium. Tenim caves a les gammes mitges i mitges altes que no tenen res a envejar als d’altres nacionalitats i moltes vegades els preus no reflecteixen el que podrien reflectir. Hi ha plans per integrar més negocis al grup a través de compres de cellers, dins i fora d’Espanya, que complementin la nostra oferta. Estem al principi del viatge d’inversió de Carlyle a Codorníu.

Quin futur tenen els vins ecològics?

Durant cinc-cents anys d’història de la companyia sempre se’ns ha distingit per la qualitat. I això cal mantenir-ho. Som el grup que suma més vinyes d’Europa amb 3.000 hectàrees pròpies. Codorníu aposta per completar el procés des de la vinya fins a l’ampolla. També hem apostat pel vi ecològic. De fet, tenim el 35% del cava ecològic de tot el món. Els negocis agrícoles són complicats. És difícil valorar els cultius. I amb les pràctiques ecològiques estem tornant valor a la terra.

Incendis, gelades, sequeres… Canvi climàtic. Hi ha molts perills per a la producció de vi a llarg termini, no?.

La producció de vi s’haurà d’adaptar al canvi climàtic perquè cada any les veremes es produeixen abans. Cal tenir en compte l’efecte de més calor en la producció i saber com es mitiga. Per exemple, plantant a més alçada i amb eines que ajudin a tapar les vinyes en hores de sol. Les plaques solars, a més de produir electricitat, poden ajudar a projectar ombra. Hi haurà una adaptació que obligarà el sector vitivinícola a innovar i adaptar-se.

Com veu la marca Espanya?

Espanya està de moda al món. L’oli d’oliva o el cava tenen molt de recorregut. La relació qualitat-preu que tenim en els productes espanyols és competitiva al món. No obstant això, des del punt de vista de la comercialització i del màrqueting no sempre hem fet una feina competitiva respecte altres cultures com ara la francesa o la italiana. De vegades esdevenim una mica miops perquè el potencial de la marca España és enorme.

Ha tocat sostre el consum de cava a Espanya?

El canal «horeca» i la gran distribució es reparteixen a parts iguals les nostres vendes. Marca blanca no fem a Espanya però sí a altres llocs del món. Com a persona de negocis no renuncio a res si té un valor estratègic. Les cadenes de distribució són els meus socis i demanen marques blanques.

El target actual de consum de cava se situa en edats dels 35 anys en endavant. Les noves generacions prendran cava?

Sí. El primer que cal fer és parlar de les generacions més joves. Per això evolucionem els nostres plans de comunicació, publicitat o programes amb el target més jove. El missatge funciona amb codis de comunicació visuals adequats. El nostre màrqueting així ho seguirà demostrant. És un producte que agrada a tothom.

S’han de restringir els drets de plantació de noves vinyes de cava als territoris autoritzats pel Ministeri: Catalunya, València, Extremadura i Aragó?

La unió del consell regulador de la DO Cava fa la força. Per poder garantir l’estratègia de valor cal controlar les quantitats i les qualitats que es produeixen. Com a concepte de negoci això té sentit.

Sortirà Codorníu a Borsa?

No hi ha cap pla concret. Les opcions estan llunyanes perquè el viatge de Carlyle és només al principi. Tot i que al final totes les opcions estan obertes.