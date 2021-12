En la recta final de l’any, recordem el que hem portat a terme per contribuir a la recuperació postpandèmia i ja mirem al nou any amb objectius renovats.

Sens dubte, aquests dos últims anys han sigut especialment durs en termes sanitaris, socials i econòmics, però considero que tenim motius per mirar al futur amb optimisme.

Ben aviat iniciarem un 2022 que –a mesura que en vagin passant els primers mesos– esperem que possibiliti una tendència a la baixa en els riscos que actualment afecten l’economia: coronavirus, inflació, alts preus de les matèries primeres i possibles restriccions als mercats financers.

Centrant-nos ja en el sector elèctric, continuarà mantenint unes taxes de creixement i creació de valor molt significatives. El motiu, la progressiva descarbonització de l’economia i l’aposta per les energies renovables, les xarxes intel·ligents i l’emmagatzematge. A més, l’acceleració en el desenvolupament de les energies renovables farà caure la nostra dependència del gas.

La Unió Europea ha mostrat també un camí regulatori per als països membres basat en solucions estructurals racionals per mitigar impactes en els preus produïts per situacions conjunturals dels mercats, mentre que, amb el paquet Fit for 55, posa el focus en metes mediambientals i fa una aposta clara per reduir a més velocitat les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

En aquest sentit, Iberdrola mantindrà el seu objectiu de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i a la descarbonització amb el desenvolupament de fonts d’energia renovables, xarxes i emmagatzematge, amb inversions addicionals previstes de 60.000 milions d’euros fins al 2025. D’aquesta manera, continuarà sent líder a oferir als seus clients energia neta i competitiva, però també a proveir solucions integrals per a l’electrificació que els facin la vida més fàcil, amb els productes smart, solar, mobility i home. La innovació continuarà sent un dels pilars sobre els quals construir el nostre pla com a companyia, amb presència en noves tecnologies i amb nous models de negoci, però igualment ho serà la contribució a la societat a través del nostre dividend social: un compromís amb el futur sostenible del planeta i amb el desenvolupament de les comunitats on operem, generant ocupació, reforçant l’economia i, entre d’altres, participant en les seves inversions públiques amb el pagament d’impostos, que l’any passat van superar els 7.500 milions al món. I tot això en col·laboració amb les institucions i des de la màxima transparència i veracitat informativa. Iberdrola ha portat a terme adjudicacions a proveïdors que superen els 22.000 milions d’euros des del començament de la pandèmia. La seva activitat contribueix al manteniment de 400.000 llocs de treball al món.

Tenim, doncs, al davant un apassionant camí al qual ens endinsem amb l’experiència que ens aporta haver sabut comprendre, ja fa 20 anys, que només la inversió en energies renovables i xarxes intel·ligents ens permetrà protegir el planeta i als que hi habitem, reduint la dependència de les energies fòssils, molt més cares i contaminants, alhora que es crea riquesa i ocupació a l’entorn.