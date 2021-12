La marca gironina de papereria Oxford ha crescut un 20% aquest exercici i tancarà l'any assolint una facturació «rècord», que fregarà els 40 milions d'euros. L'empresa, que forma part de la multinacional Hamelin Brands, invertirà l'any que ve 3 milions d'euros a la seva fàbrica de Flaçà (Gironès) per ampliar les instal·lacions. Entre d'altres, amb més espai de magatzem i una nova línia de producció. De retruc, això permetrà crear vint nous llocs de treball. Des de Flaçà, Oxford produeix cada any fins a 25 milions de llibretes. El seu director general, Josep Buixeda, preveu que l'any vinent continuïn creixent a un ritme d'entre el 10 i el 12%, però també admet que, necessàriament, la crisi de materials augmentarà els preus de les llibretes.

L'empresa gironina de material escolar i d'oficina forma part del grup francès Hamelin Brands. La fàbrica de Flaçà està especialitzada a produir llibretes en espiral, bona part de les quals es venen sota la marca Oxford. De fet, és la més gran que la multinacional té a Europa d'aquest tipus de producte (les altres són a França, Alemanya i Polònia).

Cada any, des de la planta gironina en surten fins a 25 milions de llibretes, de les quals 18 es venen a Espanya i Portugal (a més de carpetes, agendes, estoigs o blocs de dibuix, entre d'altres). Aquest 2021, després de patir un descens de vendes arran del coronavirus, l'empresa ha remuntat números i tancarà exercici arribant a créixer fins a un 20%. Dels 33 MEUR que va facturar l'any passat, ara fregarà els 40.

La xifra, com precisa el director general, suposa "un rècord històric". Sobretot, concreta Josep Buixeda, això es deu a dues causes. Per una banda, la "reactivació dels canals tradicionals" (botigues de papereria) i per l'altra, l'impuls que han experimentat les vendes a l'exterior. "El coronavirus ha potenciat aquells materials clàssics, com les llibretes; però també els quaderns de dibuix relacionats amb les manualitats", explica el director general.

A més, aquest any, la marca gironina ha arribat a créixer fins a un 30% en exportacions. Sobretot, a França, als Països Baixos i als Estats Units. Però també en altres mercats com Portugal o el Regne Unit.

3 MEUR i vint llocs de treball

Ara, l'empresa gironina encara el 2022 amb optimisme. D'entrada, perquè part dels 5 MEUR de beneficis que ha obtingut aquest exercici es quedaran a la planta de Flaçà i es reconvertiran en inversió. En concret, seran 3 MEUR, que permetran crear una nova línia de producció de llibretes (passant de les cinc actuals a sis), ampliar en 900 metres quadrats el magatzem per adaptar-se a les noves tendències (més comandes però més petites) i renovar les oficines.

Això, de retruc, també es traslladarà en un increment de plantilla. Aquest any Oxford ja ha incorporat vuit treballadors, i as 107 que té actualment, l'empresa confia sumar-n'hi vint més al llarg del proper exercici.

Entre un 10 i un 12%

Pel que fa a l'any vinent, Oxford preveu continuar consolidant el creixement assolit aquest 2021, i impulsar-se entre un 10 i un 12% més. Josep Buixeda explica que això es deurà, sobretot, a tres factors. El primer deriva del "lideratge" que ha assolit la marca, i que permetrà captar mercat d'aquelles altres que no han pogut capejar l'estocada del virus. "Els operadors més petits perden competitivitat", explica.

A més, Oxford també es marca com a objectiu seguir estenent presència a l'exterior. I aquí, l'empresa gironina vol entrar l'any vinent a l'altra banda de l'Atlàntic, amb Mèxic com a mercat prioritari.

Per últim, el director general admet que la firma no queda al marge de la crisi de les matèries primeres. De fet, les seves són el paper, el cartró i el filferro. Uns sectors que han quedat del tot tocats. "Això impacta en el preu de venda del producte, és una causa-efecte; aquests increments i la inflació acabaran repercutint-hi", diu Josep Buixeda (que parla d'un augment que podria voltar entre el 10 i el 20%).

Paper i digital

L'empresa gironina també treballa en la fusió del món del paper amb el digital. Ho fa amb una aplicació gratuïta (Scribzee) que ja compta amb 2,3 milions d'usuaris. Permet digitalitzar les notes en paper, editar-les, compartir-les o bé accedir-hi de manera remota. A més, Oxford va afegint-hi noves funcionalitats.

A més, durant el darrer any, la marca gironina ha començat a diversificar la seva oferta. Ha incorporat altres categories de producte, com blocs de dibuix, carpetes multiassignatures, material per a manualitats o estoigs que s'acoblen a les llibretes (mitjançant un sistema anomenat Kangoo).

L'empresa gironina va néixer el 1939 sota el nom Enri 2000 SA, que pertanyia al grup Torraspapel. Ara fa gairebé tres dècades (en concret, al 1993) la va adquirir Hamelin Brands. La marca Oxford, que va néixer un any després, és l'estrella del grup. Suposa el 80% dels seus beneficis globals.