Prensa Ibérica reuneix en aquest especial, per segon any consecutiu, els líders de la gran empresa espanyola per analitzar de la seva mà les expectatives reals de creixement econòmic que hi pot haver a Espanya de cara a l’any que comença.

A aquesta reflexió sobre les oportunitats i les amenaces que ofereix el panorama actual, marcat encara per la pandèmia i les seves conseqüències, se suma també el president del Govern, la vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics, la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, el president de la CEOE i el governador del Banc d’Espanya, entre d’altres. Davant el gran repte de consolidar la recuperació el 2022, un representatiu elenc d’autoritats i empresaris desgranen les claus que permeten prendre el pols a l’economia espanyola, embarcada en un sòlid procés d’arrencada econòmica després d’avançar la vacunació en el transcurs d’aquest any. ¿Quin impacte tindrà la variant òmicron?, ¿a quin ritme creixerà la nostra economia l’any que ve?, ¿estem aprofitant de forma eficient les ajudes europees?, ¿tornarà el turisme en els pròxims mesos als nivells precovid?, ¿continuarà creant-se ocupació?, ¿continuarà pujant la inflació?, ¿en quina mesura retreu les perspectives del nostre teixit empresarial l’escalada de preus en l’electricitat, el gas i els combustibles?, ¿es pot ser optimista en l’actual context de llums i ombres?, ¿com li anirà a Espanya el 2022? Des de la més absoluta llibertat d’enfocament, les destacades personalitats que participen a ‘Perspectives 2022’, com a veus autoritzades en diferents sectors productius, acosten al lector una radiografia exacta dels desafiaments, els riscos, les fortaleses i els avenços que el nostre país afronta en l’actual conjuntura. Espero que aquest suplement especial, publicat a tots els diaris impresos i digitals d’informació general del nostre grup, sigui del vostre interès.