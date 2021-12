El despatx gironí Rebled Bellvehí Advocats s’instal·la a Barcelona amb una nova seu inaugurada a la plaça Francesc Macià, número 3. L’obertura del despatx és una aposta de la direcció del bufet d’advocats, que és dirigit per Francesc Rebled, per apropar el despatx als clients i posicionar la firma al mercat de Barcelona. La nova seu consta de 150 m2 i té com a director a l’advocat Miquel Àngel Garcia.

Rebled Bellvehí Advocats afronta aquesta nova etapa un any després de la integració de Bellvehí Advocats i a les portes del 25è aniversari que celebrarà l’any que ve. El bufet va ser fundat el 1997 per l’advocat Francesc Rebled i té la seu principal a Girona, a la Plaça Marquès de Camps, i consta de 22 treballadors, dels quals 19 són advocades i advocats. L’obertura de la cèntrica oficina a Barcelona coincideix amb la integració de les dues oficines de Girona en una única, que s’ha remodelat per tenir més de 600 m2 -es deixarà la de Gran Via de Jaume I, 18-. Per a Francesc Rebled, l’obertura de la seu a Barcelona suposa un nou repte per al despatx i una oportunitat de donar un millor servei als clients.