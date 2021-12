El que molts en els seus inicis van titllar com a «moda passatgera» s’ha acabat convertint en un mercat consolidat digne d’apostar-hi. La principal associació catalana del sector de la carn, Innovacc, va aprovar ahir el canvi de denominació de la seva entitat. D’ara endavant serà «Innovacc clúster de la carn i la proteïna alternativa». Una evolució que porta al clúster a refermar-se en un àmbit més ampli d’actuació cap a la proteïna alternativa que, de manera «quasi natural», ja s’estava produint, segons va assegurar ahir el gerent d’Innovacc, Eudald Casas, després de l’assemblea celebrada a la Vall de Bianya que aprovava aquest canvi de denominació i d’estatuts. «Hi havia ja interès per part de la junta directiva des de fa uns mesos a fer aquest canvi cap a la proteïna alternativa. Alguns dels associats fins ara ja ho estaven fent, només ho hem formalitzat», explica.

De fet, apunta que sobretot els socis elaboradors de productes carnis recentment ja han tret a la llum noves línies de productes que inclouen productes vegans, vegetals híbrids o d’altres que utilitzen les combinacions d’aliments vegetals que fan recordar el gust de la carn. A més també fan una forta aposta tecnològica per la carn de laboratori.

D’aquesta manera el clúster obre les portes a acollir a empreses que es dediquen a aquest sector. Actualment, consta de 108 socis, i tot i que no és l’objectiu principal de l’associació, amb aquest canvi esperen que nous socis s’hi uneixin. Casas avança que hi ha empreses «bastant conegudes» interessades a entrar-hi a formar part.

Amb tot, el gerent de l’entitatdeixa clar que es tracta d’un creixement i no d’un canvi, ja que se seguirà apostant pel sector de la carn, de la mateixa manera que ho porten fent des del 2008.

Segons les últimes dades actualitzades, la facturació agregada de les empreses associades al clúster és de 6.720 milions d’euros, mentre que el nombre total de treballadors de les empreses associades ronda els 20.459.

Despertar l’interès

Per tal de donar a conèixer aquesta nova línia d’actuació, Innovacc posa en marxa l’any que ve una sèrie d’accions entre les quals hi figuren xerrades amb empreses startup internacionals dedicades a la proteïna alternativa o un viatge a Holanda per visitar un «ecosistema més avançat que el nostre» pel que fa a aquest sector.

Tot això amb el clar objectiu de fer de Catalunya un referent en el sector de la proteïna alternativa. El gerent d’Innovacc confia que des de la Generalitat els recolzin en aquestes i les properes accions que emprendran per esdevenir referents, però deixen clar que en cas de no rebre aquest suport «seguirem endavant igualment». «Catalunya té totes les condicions per ser-ho, té una indústria càrnia molt potent, capacitat tecnològica, centres de recerca de referència mundial, empreses amb potencial d’inversió i un sector biomèdic que hi té molta relació», assegura Casas.

Entrega premis INNOVACC

Durant l’assemblea d’ahir també es va efectuar l’entrega dels premis «Innovacc a la innovació tecnològica en l’àmbit carni» de la quarta i cinquena edició. Pel que fa a la categoria de Premi Universitat, la guanyadora va ser Elvira Tenoria Laranga, de la Universitat de Girona, amb el projecte «Producció i purificació de la ferroquelatasa porcina». Berta Torrents i Masoliver, de la Universitat de Lleida, va quedar finalista amb el projecte «Caracterització d’ingredients basats en la formació de zinc-protoporfirina pel desenvolupament de productes carnis sense nitrificants».

El premi a la categoria Promoció de la Cultura de la Carn se’l van endur Francesc Reina Bosch i Josep Dolcet Llaveria, amb el projecte «Propostes per l’evolució (i revolució) de la xarcuteria popular. De la tradició a la renovació: carns, colors, formes, textures i sabors. 1990-2021». L’accèssit se’l va emportar Maria Dolors Guàrdia Gasull amb el projecte «Maridatge d’olis i derivats carnis: El cas del pernil curat i l’oli d’oliva verge extra».

La jornada va finalitzar amb les ponències sobre la proteïna alternativa d’Arnau Pla (Institut Químic de Sarrià - Universitat Ramon Llull), sota el títol «De la regeneració de teixits humans a la carn cultivada» i de Roselyne Chane (Aliments Sanygran) amb «Proteïna vegetal, molt més que una tendència».