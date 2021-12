La Comissió Europea va presentar ahir una proposta per traslladar a la legislació europea l’acord aconseguit a l’octubre a l’OCDE, per 137 països, per imposar un tipus efectiu del 15% en l’impost de societats. Segons la proposta, la directiva s’aplicarà a tots els grans grups empresarials amb un volum de negocis anual superior a 750 milions d’euros, tant nacionals com internacionals, que tinguin la seva matriu o una filial a la UE. Si el país en el qual té la seva seu una empresa de baixa tributació no imposa el tipus mínim efectiu, la normativa inclou disposicions perquè l’Estat membre de l’empresa matriu apliqui un impost «complementari». A més, la proposta també garanteix la imposició efectiva en situacions en les quals l’empresa matriu estigui situada fora de la UE en un país de baixa imposició que no aplica normes equivalents. També proposa un mecanisme per neutralitzar les societats pantalla que provoquen la pèrdua de 20.000 milions a l’any en impostos