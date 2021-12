El Banc d’Espanya podrà limitar l’expansió del crèdit hipotecari quan hi hagi indicis d’una exposició excessiva. Així ho preveu la circular publicada ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), amb la qual es completa l’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol a la directiva comunitària i que aporta a l’institut emissor eines per combatre possibles crisis immobiliàries com la del 2008. Malgrat l’actual estabilitat relativa al país, el Banc d’Espanya, amb Pablo Hernández de Cos al capdavant, opta per rearmar-se per evitar que es torni a produir. La norma publicada posa en marxa un paquet de noves eines d’actuació que el Govern va aprovar en 2018 i 2019 i que es deriven dels canvis reguladors impulsats en l’àmbit global i europeu a conseqüència de l’anterior crisi internacional.

El Banc d’Espanya podrà limitar el percentatge màxim que la hipoteca pot finançar del valor o el preu de l’immoble, la renda disponible màxima del client que pot anar destinada a pagar el crèdit, i els terminis de venciment i de manca del préstec, entre altres requisits. En aquest sentit, «per salvaguardar l’estabilitat financera d’un país no n’hi ha prou amb garantir la seguretat i la solidesa de cada entitat financera de manera individual, sinó que també és necessari que el sistema financer en el seu conjunt sigui estable i resistent». Per això l’objectiu fonamental de la política macroprudencial és protegir l’economia i poder controlar també excessos en àmbits concrets. El Banc d’Espanya imposa als bancs que guardin una guardiola de capital específica per afrontar les futures pèrdues de les seves hipoteques o altres carteres de crèdits o actius així com límits màxims al pes d’aquestes carteres sobre el total de préstecs de les entitats.