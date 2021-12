La CEOE i els sindicats donen suport a la reforma laboral i el Govern de coalició va aconseguir ahir lligar un acord per derogar part del llegat del PP, vigent des de 2012. Fumata blanca després de nou mesos i mig de negociacions i una última setmana de maratonianes (i tibants) reunions que han il·luminat un document final de 47 pàgines i que donen forma a una de les reformes estrella de la legislatura. «És un dia històric per als treballadors i treballadores d’Espanya», va declarar la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.

La coalició aconsegueix finalment vèncer les resistències de la CEOE i sumar-la a l’acord amb canvis menys restrictius en temporalitat que els inicialment plantejats, com amb la retirada dels percentatges màxims d’eventuals segons la grandària d’empresa. També cau de la reforma un dels aspectes clau de les negociacions: els eventuals en frau que siguin acomiadats per les empreses per evitar fer-los fixos no tindran la consideració de nuls, tal com es va plantejar. No obstant això, on el Govern no ha cedit és en augmentar les multes per caçar el frau. Les màximes pugen de 7.500 euros a 10.000 euros i passen a aplicar-se per treballador i no per empresa (abans si els inspectors detectaven a 20 treballadors en frau aplicaven una única sanció i ara aplicaran l’import equivalent als empleats en frau).

No ha estat fàcil per ningú donar el «sí» i el president de la CEOE, Antonio Garamendi, va haver de bregar amb friccions internes malgrat les cessions obtingudes. Foment del Treball, la patronal madrilenya (CEIM), l’agrària (ASAJA) i la de l’acte (ANFAC) es van abstenir d’una votació que, no obstant això, va sumar majoria de «sís» ahir a primera hora del matí al comitè executiu. I això malgrat que l’Executiu ha accedit a uns nous ERTO ambiciosos en despesa pública i no ha reforçat els convenis autonòmics sobre els estatals, tal com demanaven els patrons.

L’Executiu lliga els equilibris oportuns per retenir a uns sindicats que recuperen poder en la negociació col·lectiva i aconsegueixen majors penalitzacions per les companyies que abusin de l’eventualitat. Encara que les centrals han vist com en els últims compassos de la negociació l’Executiu ha cedit un terreny que els hagués agradat conservar.

«Això ha estat una muntanya russa. Per moments semblava que l’acord era imminent i al cap de poc semblava que es trencava», explica una font coneixedora de les converses. El document consensuat per les parts hauran de passar ara el veredicte final de totes les cúpules de les organitzacions socials, que en el matí d’aquest dijous estan citades per a donar l’«ok» definitiu. Per després donar pas a la seva aprovació en un pròxim Consell de Ministres, sent el 28 de desembre la data que les parts tenen anotada en vermell a les agendes.

Les negociacions obertes per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i tancades per un equip de negociadors s’han dilucidat en «temps de descompte», com va definir la mateixa Díaz. El part ha estat llarg, tibant i no exempt de complicacions. Pel camí hi ha hagut crisis internes en la coalició, amb PSOE i Unides Podem creuant sabres en públic i privat pel lideratge (i rèdit) de les negociacions. Exabruptes d’una patronal que va arribar a titllar la reforma d’«ideològica», «intervencionista» i amb elements «més propi de contextos afortunadament ja superats en tota Europa». I uns sindicats estrenyent per recuperar unes posicions arrabassades sense consulta pel PP fa gairebé ja 10 anys.

No hi haurà derogació de la reforma laboral de Mariano Rajoy, no almenys en sentit estricte. El que s’ha preacordat entre Govern, patronal i sindicats és una altra cosa que toca alguns dels elements d’aquesta reforma, deixa intactes altres i introdueix novetats que la mateixa no va abordar. La principal victòria que podran lluir les centrals després d’una dècada insistint és la recuperació de la ultraactivitat i la prevalença del conveni sectorial sobre el d’empresa. No obstant això, no es toca de moment un element que reivindicaven: l’acomiadament. L’Executiu no ha volgut recuperar ni les indemnitzacions de 45 dies que es pagaven abans del 2012, ni els salaris de tramitació ni recuperar competències quant a autorització dels ERTO.

Límit a la temporalitat

La màxima de tota negociació és que totes les parts han d’acabar moderadament disconformes amb el resultat i aquesta no ha estat una excepció. La reforma laboral del Govern elimina el contracte d’obra i servei, que fins ara movia quatre de cada 10 contractes eventuals a Espanya. I ho substitueix per un contracte de màxim 90 dies per a pics de feina previsibles, i un d’entre sis mesos i un any per a pics de feina imprevisibles. Segueix el contracte per a cobrir baixes, incapacitats i excedències, en un esquema que busca que el contracte indefinit sigui més ordinari del que actualment és.

Una altra de les novetats és la figura dels nous ERTO, que recull l’experiència durant la pandèmia i habilita mecanismes en cas de suspensió per causes de força major, davant crisis cícliques generalitzades i davant crisis localitzades en un sector. El Mecanisme RED contemplarà ajudes a les companyies que no acomiadin i optin per la suspensió.