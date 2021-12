La vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, va ser ahir elegida per presidir el Comitè Monetari i Financer Internacional (IMF), l’òrgan que assessora la junta de governadors del Fons Monetari Internacional (FMI) sobre la supervisió i gestió del sistema monetari i financer internacional i un instrument clau d’orientació estratègica a la labor i les polítiques de l’organisme supervisor financer internacional.

En un missatge gravat, la màxima responsable de la política econòmica espanyola va agrair l’elecció als governadors de l’FMI i va afirmar que «la coordinació multilateral és clau per garantir l’estabilitat financera i impulsar un creixement fort, sostenible i inclusiu». Al seu torn va subratllar que el paper de l’FMI és una sortida de la crisi «molt diferent» a la de 2008.

Calviño, que ja va formar part dels qui van optar a presidir l’Eurogrup en substitució de Mario Centeno, que finalment es va adjudicar l’irlandès Pascal Donohoe i que prèviament va ser candidata a directora gerent de l’FMI, càrrec al qual finalment va accedir la búlgara Kristalina Georvieva, es converteix d’aquesta manera en el primer representant espanyol amb aquest càrrec i la segona dona de la història. Li ha precedit la sueca Magdalena Andersson.

El lloc al qual accedeix Calviño és per dos anys i és compatible amb el seu treball com a vicepresidenta econòmica. L’elecció va ser per unanimitat per tots els ministres de finances Unió Europea (UE) i ara per part del comitè de l’FMI.

Presència espanyola

Des del Ministeri d’Economia destaquen la importància que s’hagi reforçat la presència espanyola a escala internacional, ja que aquest nomenament se suma al d’Óscar Arce com a nou director general d’Economia del Banc Central Europeu (BCE) i al d’Isabel Riaño, la número dos del Gabinet de Calviño, com a directora general de Competitivitat i Comerç en el Consell de la UE.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va assenyalar a les xarxes socials: «Seràs la primera ministra espanyola i la segona dona a presidir el principal comitè assessor de l’FMI». «Tens tot el nostre suport en aquesta nova comesa des del qual continuaràs treballant per una recuperació mundial econòmica i socialment justa», va afegir Sánchez.

La trajectòria de Calviño

Calviño és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid i en Dret per la UNED, i pertany al Cos de Tècnics Comercials i Economistes de l’Estat. És filla de José María Calviño Iglesias, advocat i exdirector general de Radiotelevisió Espanyola (1982-1986) durant el primer Govern del PSOE. El 7 de juny de 2018 va ser nomenada ministra d’Economia i Empresa de l’Executiu de Pedro Sánchez.

El 13 de gener de 2020 va prometre el seu nomenament com a vicepresidenta tercera del Govern i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital del primer Govern de coalició format per PSOE i Podemos i presidit per Pedro Sánchez. Després de la remodelació del Govern produïda el 30 de març de 2021 per la sortida de Pablo Iglesias, va passar de vicepresidenta tercera a ocupar la vicepresidència segona del Govern. Quatre mesos després, després de la «crisi de Govern» de juliol, es va convertir ja en vicepresidenta primera, a més de continuar amb la cartera d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital.