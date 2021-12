A les proximitats de Nadal, entre torrons i polvorons, és possible esgotar les opcions al màxim per rebaixar la factura de cara a l’impost de la renda (IRPF) que es liquidarà la primavera que ve. Una aportació al pla de pensions continua sent la principal eina per rebaixar el pes impositiu, però amb menys avantatges, ja que dels 8.000 euros deduïbles s’ha passat a 2.000 perquè s’ha millorat la tributació dels plans d’empresa. I per al 2022 baixa a 1.500 euros

Els tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) calculen que una renda mitjana pot aprofitar la recta final de l’any per estalviar fins a 2.893 euros en la propera declaració de la renda. Els avantatges fiscals més grans beneficien els contribuents amb més sous i patrimonis. Així, les persones amb ingressos superiors als 600.000 euros a l’any podran abaratir la factura fiscal fins als 72.733 euros, mentre que per a les persones amb rendiments anuals inferiors als 21.000 els avantatges fiscals no arriben als 1.390 euros.

Pla de pensions

Tot i que la quantitat màxima deduïble es redueixi fins a 2.000 euros, fer aportacions al pla de pensions continua sent una de les mesures amb més rendiment fiscal, ja que redueix directament la base imposable de l’IRPF, fet que suposa fins a 47 cèntims per cada euro invertit (difereix segons les autonomies). Tot i que es faci abans de la mitjanit del dia 31, l’efecte és per al conjunt de l’exercici. Si s’hi aporten, per exemple, els 2.000 euros anuals (166,6 euros mensuals), l’estalvi amb un tipus marginal del 24% seria de 480 euros, tot i que varia segons la comunitat autònoma. És a dir, gairebé l’equivalent a tres mensualitats. Gestha calcula que només cal invertir aquest mes 151 euros de mitjana per assolir el nou límit de les aportacions (si ja no s’hi ha arribat) i aconseguir un estalvi fiscal addicional mitjà de 45,30 euros, segons el nivell de renda i l’autonomia de residència. A igualtat d’import invertit, l’avantatge fiscal per a les rendes de més de 300.000 euros augmenta, ja que el tipus marginal puja dos punts.

Habitatge habitual

Els qui van comprar el seu habitatge habitual amb hipoteca o van fer algun pagament per a la seva construcció abans de l’1 de gener de 2013 continuaran gaudint de la desgravació. Poden deduir-se fins al 15% de les quantitats invertides, amb un límit d’inversió de 9.040 euros. Abans d’acabar l’any pot ser interessant fer un pagament addicional -de 4.840 euros de mitjana-, si no s’ha arribat al límit, per amortitzar la hipoteca abans que finalitzi l’any per reduir la factura fiscal en 726 euros.

Una manera de neutralitzar que els guanys patrimonials per la venda d’un habitatge tributin consisteix a reinvertir la suma obtinguda abans d’acabar l’any en un altre habitatge habitual.

Inversió en noves empreses

Un dels avantatges amb més rendiment és la deducció d’amics i familiars de tercer grau (oncles, nebots) per comprar accions d’una nova empresa, amb una base màxima de deducció de 60.000 euros anuals, limitada a una participació, juntament amb el cònjuge i familiars fins al segon grau inclòs, mai superior al 40% del capital. Gestha estima que es pot deduir addicionalment 1.274 euros de mitjana qui financi una empresa recent, encara que cal invertir 4.246 euros més. Una altra opció és fer una aportació a una oenagé, que pot proporcionar un estalvi fiscal mitjà de 848 euros, encara que es requereix una inversió addicional de 2.229 euros.