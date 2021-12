Més de 10,5 milions de llars pagaran enguany un rebut de la llum entorn d’un 40% més car que l’any passat i gairebé un 20% més que el de 2018 (fins ara l’any amb el preu més alt de la història). Són entorn de quatre de cada deu de tots els clients domèstics del país i són els que tenen contractat el subministrament elèctric amb la tarifa regulada, que tradicionalment és més barata que les tarifes del mercat lliure que ofereixen les companyies elèctriques, però no serà així enguany.

Són aquests més de deu milions de llars els que clarament veuran com per ells no es compleix la promesa del president del Govern, Pedro Sánchez, que es va comprometre al fet que les mesures del seu pla de xoc per contenir el rebut de llum servirien perquè el conjunt dels consumidors domèstics paguessin enguany un preu similar al de 2018, descomptant-li l’efecte de la inflació.

El preu que es paga en la tarifa regulada depèn directament de l’evolució del mercat majorista elèctric, que és just el que no deixa de marcar màxims històrics des de l’estiu. El mercat elèctric, conegut com a pool, continua encadenant rècords i aquesta setmana s’ha acostat a la cota psicològica dels 400 euros per megavat (MWh) -aquest dijous es va quedar en els 383 euros-.