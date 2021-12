El 14,9% de les persones joves d’entre 16 i 29 anys a Espanya (1,5 de cada 10) estan emancipades, 2,4 punts menys que el mateix semestre del 2020, la xifra més baixa d’aquest segle (des de 1998), segons l’Observatori d’Emancipació corresponent al primer semestre del 2021, elaborat pel Consell de la Joventut d’Espanya (CJE).

L’informe, presentat dijous, assenyala que aquesta dada és «un marcador unívoc de la precarietat que la joventut espanyola arrossega de manera endèmica» i «reforça la tesi del CJE en relació amb l’empitjorament progressiu de les condicions de vida de les persones joves».

«Si la gran crisi econòmica que va començar el 2008 ja va llastar de forma permanent les trajectòries vitals de tota una generació, la crisi del 2020, agreujada per la pandèmia de la covid-19, està tenint uns efectes fins i tot pitjors, atès que les persones joves que els pateixen es troben en una situació inicial més precària que la de la generació que les va precedir», es llegeix a l’estudi.

Per trams d’edat, la taxa d’emancipació més baixa s’observa en els joves de 16 a 24 anys (només un 4% està emancipat) i puja fins al 33,9% entre els joves de 25 a 29 anys, és a dir , una mica més de 3 de cada 10 viuen ja fora de la llar familiar.

L’informe també revela «un increment gradual» del percentatge de joves de 30 a 34 anys que viuen amb els seus pares, és a dir, no emancipats, que va augmentar fins a un 32,9% el primer semestre del 2021, 1,8 punts més que al semestre anterior.

Tenint en compte la distribució per sexes, a la primera meitat de 2021 la taxa d’emancipació de les dones joves es va reduir en 2 punts, situant-se en el 17,8%, i es va mantenir més estable entre els homes, situant-se en un 12,2%.

Una de les dades que destaca el CJE és la taxa de temporalitat juvenil, que va augmentar per a aquest període 5,8 punts. A més, encara que s’està produint una recuperació de l’ocupació, la taxa de la qual ha pujat fins al 38,4%, el Consell de la Joventut adverteix que les condicions en què s’està donant no contribueixen a millorar la qualitat de l’ocupació jove.

De les dades es desprèn que el salari mitjà percebut per una persona menor de 30 anys a Espanya és de 12.536,66 euros nets anuals, amb una disminució interanual de l’1,09%. Tot i això, el 61,6% del total de persones joves no tenia salari i en un 15,4% de les llars joves cap dels seus integrants tenia feina.

A més, assenyala que les males condicions laborals de la joventut es van traslladar el primer semestre del 2021 a l’accés a l’habitatge: una persona jove que volgués emancipar-se en solitari dedicaria, de mitjana, el 81,9% del sou al lloguer o hauria de ajustar-se a una superfície màxima tolerable de 29,3 metres quadrats.

Segons estableix l’informe, una de les «poques» vies per efectuar la sortida de la llar familiar que es podrien permetre les persones joves a Espanya seria la possibilitat de compartir un habitatge de lloguer amb altres persones. El cost d’accés de lloguer a un pis compartit per a una persona jove assalariada suposaria destinar el 25,6% dels seus ingressos.

«Augment de la precarietat»

«S’està celebrant una recuperació econòmica que no està sent justa amb la joventut; per això, la recuperació de l’ocupació jove s’està produint a causa de l’augment de la precarietat del col·lectiu. Des del CJE insistim en la necessitat d’assolir un pacte entre totes les forces polítiques i la societat civil, una Aliança per la Joventut aprofitant, a més, que l’any 2022 serà l’any europeu de la joventut», va destacar la presidenta del Consell de la Joventut d’Espanya, Elena Ruiz Cebrián.