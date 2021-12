Cada vegada són més els treballadors de la indústria que s’organitzen i protesten contra un model idealitzat després del qual s’han donat múltiples abusos. Ara és el torn d’Apple. Els treballadors també han instat els clients a realitzar un boicot momentani de la marca com a instrument de pressió. «No compris a les botigues ni en línia», van demanar ahir. I és que molts acudeixen a les Apple Store per comprar regals de Nadal d’última hora, ja siguin telèfons iPhone, ordinadors portàtils Mac o tauletes iPad. Apple Toghether també ha posat en marxa un fons en el qual demanen ajuda econòmica per poder mantenir la protesta contra el gegant tecnològic. Aquest fons és compartit amb treballadors de Netflix que també exigeixen una millora de les seves condicions laborals en un país on el pes dels sindicats, i, per tant, de la representació legal dels treballadors, és molt limitat. No és la primera vegada que empleats d’Apple protesten contra l’empresa. Al juny, 80 persones van denunciar la decisió de fer-les tornar a treballar en l’oficina, una decisió ajornada després de la irrupció de la variant ómicron de la covid-19. A l’agost, un grup de treballadors va posar en marxa un portal web on compartir i denunciar males experiències.