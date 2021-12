L’Informe Sectorial Immobiliari elaborat per CaixaBank Research, el servei d’estudis de l’entitat, preveu que les compravendes d’habitatges podrien tancar el 2021 al voltant de les 545.000, un xifra rècord des de l’any 2008. I de cara a 2022, augura que alguns dels factors que han estimulat la demanda recentment «perdran cert impuls» i, per tant, les compravendes retornaran a nivells similars a les d’abans de la pandèmia, al voltant de les 500.000. Pel que fa al preu de compra de l’habitatge, preveu un augment mitjà del 4% en el valor de taxació, ja que hi ha més demanda que oferta. En el cas del lloguer, l’informe destaca que el 2021 ha caigut en bona part de la geografia espanyola.

L’informe analitza que una demanda en augment i una oferta més moderada s’ha traduït en un «repunt» dels preus de compra de l’habitatge, especialment en l’obra nova. I preveu que aquest repunt pot tenir certa continuïtat en els propers trimestres com a conseqüència de «l’encariment dels costos de construcció i l’escassetat de certs materials, lligat als colls d’ampolla en les cadenes de subministraments globals». A més, assenyala que les condicions de finançament «favorables» seguiran donant suport a la inversió immobiliària. De cara a mitjà termini, l’informe elaborat per CaixaBank Research considera que a mesura que la nova oferta es vagi incorporant al mercat i vagin disminuint les tensions sobre el proveïment de determinades primeres matèries, els preus «haurien de tornar a un camí de creixement més d’acord amb l’evolució de la renda de les famílies».