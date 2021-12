Fins al novembre, la recaptació per part de l’Agència Estatal Tributària anota un creixement homogeni del 13,2% respecte el mateix període del 2020 (del 3,9% sobre el 2019). Tot i això, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’economia ha crescut de mitjana un 5,6% els tres primers trimestres.

«No tenim una explicació exacta del fenomen», va admetre recentment Óscar Arce, director general d’Economia i Estadística del Banc d’Espanya. «És una de les qüestions més misterioses que observem a les estadístiques, al costat de l’evolució de l’ocupació», que també creix a taxes desacostumades en la seva relació amb el PIB, comenta el director de Conjuntura de Funcas, Raymond Torres, abans d’avançar en la seva anàlisi. «Hi ha causes que serveixen per explicar per què els ingressos creixen tant. D’altres, per explicar perquè el PIB creix menys» emmarca el professor d’Economia Aplicada Jorge Onrubia (Universitat Complutense i investigador a FEDEA).

«Tenim una intuïció sobre que no estem mesurant bé el PIB», enfoca Onrubia, que assenyala dos factors: la transformació digital de l’economia i la dificultat en la presa de dades vinculada a la pandèmia. «Fins ara estaven molt identificats els indicadors que servien per mesurar l’activitat. Potser ara no són tan fiables per mesurar la nova economia», afegeix, en al·lusió a elements com l’activitat logística dels negocis digitals. El PIB es calcula a partir de 700 indicadors i una metodologia d’acord amb l’oficina estadística europea Eurostat. «Els efectes econòmics de la pandèmia de covid-19 i l’impacte sobre l’activitat i sobre la conjuntura econòmica de les mesures adoptades per combatre els seus efectes estan plantejant un desafiament sense precedents per a l’estadística i l’anàlisi», admeten a l’INE. Tot i així, des de l’INE se sosté que «no es poden comparar el PIB i els indicadors de base (com la recaptació) de forma directa» i que «les relacions entre variables macroeconòmiques i indicadors poden no ser estables en el temps».

«Potser l’INE reflecteix una estimació a la baixa en la contribució de la construcció a la dada de creixement econòmic», explica Raymond Torres. Afegeix que les regles d’Eurostat incorporen un mètode per avaluar l’aportació de la construcció del PIB en moments postcrisi que podria resultar obsolet per a un moment com l’actual en què les dades de consum de ciment i ocupació evidencien més activitat.

Óscar Arce assenyala dues circumstàncies parcials més que podrien estar contribuint a la discrepància entre les dades de recaptació i de PIB. La venda de vivendes està creixent amb força. Durant els deu primers mesos de l’any les transaccions han crescut ni més ni menys que un 35,9%, segons dades de l’INE. No obstant, vuit de cada deu vivendes que es venen són de segona mà. Aquestes operacions generen ingressos tributaris però no computen com un creixement econòmic més gran, ja que aquests habitatges ja estaven construïts. En definitiva: són operacions que contribueixen a una alça dels ingressos, però no del PIB. I una cosa semblant podria passar amb els cotxes.

Una altra circumstància assenyalada per Arce i Onrubia està relacionada amb el paper dels autònoms en l’activitat econòmica. L’economia digital i la pandèmia han augmentat un tipus de treball autònom vinculat a internet que, tanmateix, es podria estar traslladant al càlcul del PIB sota esquemes més antics que atribueixen una menor productivitat al treball autònom i infravaloren la seva aportació a l’economia respecte la de l’assalariat.

La pujada de preus dels productes també contribueix a una recaptació més gran d’impostos indirectes com l’IVA, assenyala Raymond Torres. També en el cas de l’impost sobre la renda -afegeix Onrubia- en la mesura que la inflació es comença a traslladar als salaris sobre els quals s’apliquen retencions a compte.

La pandèmia ha generalitzat l’ús de mitjans digitals de pagament i això ha pogut contribuir a l’aflorament de certa economia submergida, amb un efecte pràctic més gran sobre la recaptació tributària (de l’IVA, sobretot) que sobre el PIB (el càlcul del qual ja recull alguns aspectes de l’economia submergida), segons Torres.

Una de les dades que més sorprèn de la recaptació tributària fins a l’octubre és el fort creixement de l’impost de societats. En termes homogenis, la recaptació per aquest impost ha crescut un 46,5% els onze primers mesos de l’any respecte el mateix període del 2020 (i un 10,8% respecte el 2019).

Fins al novembre, la pujada de l’IRPF per a les rendes més altes, l’alça fiscal de les begudes ensucrades o les primes d’assegurances, les taxes Tobin i Google o els ingressos per quantitats que es van ajornar el 2020 han donat com a resultat una recaptació addicional d’uns 2.150 milions. Tot i això, han estat més grans les rebaixes fiscals adoptades pel Govern, sobretot per compensar la pujada del rebut de la llum l’última part de l’any.

Des del punt de vista d’Hisenda, mesures com els ERTOs, la prestació per cessament d’activitat per als autònoms o els avals a empreses «han possibilitat que els ingressos s’hagin sostingut millor en aquesta crisi i tinguin un comportament millor que el PIB».