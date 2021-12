La Unió Europea va desemborsar a Espanya ahir el primer tram del fons de recuperació, que ascendeix a 10.000 milions d’euros, segons va confirmar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. «El primer pagament del Next Generation EU, 10.000 milions d’euros per Espanya, ja està en camí! Felicitacions a Espanya», va anunciar l’alemanya a través de Twitter. Així mateix, la Comissió Europea va confirmar el desemborsament per Espanya de «10.000 milions d’euros en subvencions per a donar suport a les reformes i la transició cap a un futur verd i digital».

Dimecres passat, la Comissió Europea va adoptar formalment la decisió que permetia el desemborsament a Espanya dels 10.000 milions del primer tram del fons de recuperació de la Unió Europea. A principis de mes l’Executiu comunitari ja va emetre una opinió favorable pel pagament, però necessitava encara un últim vistiplau que es va produir dimarts passat. Una vegada realitzada la transacció, els 10.000 milions s’uneix als 9.000 milions que l’Executiu comunitari va avançar a l’agost i que no estava subjecte a condicions. Els 10.000 milions que rebrà ara són els primers que ja estan condicionats al compliment dels objectius fixats en el pla de recuperació.