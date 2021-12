El sector agroalimentari català és el segon més important a Espanya, només per darrere d’Andalusia. El 2020 va aportar 14.919 milions d’euros, contribuint amb el 15,1% del VAB agroalimentari del país i el 7,7% de l’economia catalana. Pel que fa a l’ocupació, l’agroalimentari genera a Catalunya 319.123 llocs de treball, superant el 14% de l’ús del sector de tota Espanya i el 9,2% del total de l’ús de l’economia catalana. Les dades, recollides a un informe impulsat per Cajamar, destaca l’evolució de les exportacions del sector a Catalunya després de créixer un 6,6% en 2020, malgrat la covid-19, i mantenir una taxa de creixement del 13,1% a octubre d’enguany, consolidant-se com la major comunitat exportadora per davant d’Andalusia i la Comunitat Valenciana. En total, durant 2020, Catalunya va exportar productes agroalimentaris per valor d’11.435 milions d’euros, representant el 21,5% del total d’exportacions nacionals del sector.