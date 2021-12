Twitter, entre les persones jurídiques, és una de les novetats de la llista de morosos amb Hisenda que va publicar ahir l’Agència Tributària, amb 800.000 euros pendents. En aquest llistat, el vuitè que es publica (un és al juny i un altre al desembre de cada exercici) s’incorporen el xef Sergi Arola, amb 986.000 euros; el personatge televisiu Kiko Matamoros, amb 711.000 euros o l’exculé Samuel Eto’o (981.000) També hi figuren l’empresa Arturo Cantoblanco, de la qual és accionista l’empresari Arturo Fernández, així com l’exbanquer Mario Conde (7,8 milions) o la presentadora Patricia Conde (un milió), així com el futbolista del Barça Dani Alves, amb 2 milions; i l’antic soci d’Iñaki Urdangarín, Diego Torres (956.000).

Es manté fidel a la seva cita amb aquesta classificació Agapito García, amb un deute de 14,9 milions, així com la immobiliària Nozar, amb un passiu de 214 milions; Reyal Urbis (340 milions), Nova Rumasa dels Ruiz-Mateos, amb 8,9 milions o Pullmantur (834.000). L’exvicepresident del Govern, Rodrigo Rato, que figurava en el document de juny, no hi és en l’actual. Segueixen en el mateix l’entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, amb 1,4 milions; i l’escriptor Ildefons Falcones, amb 1,3 milions, que ja hi eren a la llista del juny passat.

Com a novetat en aquesta vuitena llista, el límit conjunt de deutes i sancions per figurar al llistat ha baixat d’un milió a 600.000 euros pendents el 31 de l’agost passat. A més dels deutors principals s’inclouen els responsables solidaris.

A conseqüència dels canvis, el número total de deutors ascendeix a 7.277, el 88% més respecte al publicat el juny de 2021 en incorporar-se en aquesta ocasió com a novetat no sols un menor import sinó els responsables solidaris del deute. Els casos més comuns són els qui han col·laborat en l’ocultació o el frau, els qui hagin incomplert les ordres d’embargament o els qui hagin estat col·laboradors actius en la realització d’una infracció tributària. Una vegada homogeneïtzats les dades, el nombre de deutors seria 3.439, un -11% respecte al llistat anterior.

En l’import total de deute a publicar (18.232 milions) existeixen imports duplicitats també a conseqüència de la inclusió de les derivacions de responsabilitat solidària. Restant les duplicitats, l’import pendent a publicar seria de 15.200 milions d’euros; per tant, hi ha 3.000 milions d’euros duplicats.

L’import total de deute supera els 18.232 milions enfront dels 14.100 milions del llistat publicat al juny passat, la qual cosa suposa un increment del 29,4%. Els imports corresponents a deutors que únicament apareixen com a deutor principal ascendeix a 9.031 milions; els que només apareixen com a deutor responsable, 1.336 milions i els que figuren per complir les dues condicions: ser tant deutor principal, com deutor responsable al qual s’ha derivat deute d’un altre principal: 7.865 milions.

Responsabilitat solidària

Del total de deutors de la llista de desembre de 2021, en relació amb 3.587 deutors principals s’han realitzat derivacions de responsabilitat subsidiària o solidària a tercers diferents del deutor principal per un import de més de 6.440 milions (equivalent al 35% de l’import total de deute inclòs en el llistat). Aquestes actuacions influeixen en la prolongació en el temps de la recaptació d’aquests deutes.

Un total de 585 deutors no figuren ja en el llistat de deutors a publicar el desembre de 2021 després d’haver aparegut en el de juny de 2021, és a dir que abandonen la llista, amb un import de 1.901 milions d’euros. Com a conseqüència, fonamentalment, de l’ampliació del perímetre de publicació, un total de 3.993 deutors figuren en llistat de deutors a publicar al desembre 2021 i no apareixien en el llistat publicat el juny de 2021, és a dir, que entren en la llista. L’import del deute suma 5.737 milions d’euros.