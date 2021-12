Els supermercats i el sector de la gran distribució comercial han creat 751 llocs de treball a les comarques gironines entre els anys 2019 i 2020. Traslladat en percentatges, això suposa un increment del 8,9%. Actualment, el sector suma 614 establiments arreu de la demarcació, que donen feina a 9.158 persones. En total, els supermercats i grans superfícies que hi ha repartits a les diferents ciutats i municipis ocupen fins a 348.705 metres quadrats. Aquestes són algunes conclusions que posa damunt la taula l’Anuari de la Distribució Comercial del sector quotidià en règim d’autoservei 2021. L’estudi, que ha fet la Direcció General de Comerç, analitza l’evolució de les 50 empreses més grans del sector a Catalunya durant aquest bienni.

Segons recull l’anuari, a les comarques gironines, durant aquest bienni el sector de la gran distribució ha crescut en ocupació, superfície comercial i nombre d’establiments. En concret, pel que fa a l’àmbit laboral, els supermercats i grans superfícies han incrementat en un 8,9% les seves plantilles (perquè dels 8.407 treballadors que tenien, ara es passa als 9.158). En paral·lel, això també s’ha traduït en noves obertures. Cosa que fa que hagi crescut el nombre d’establiments (ara n’hi ha 614, un 2,28% més) i, de retruc, la superfície de venda (que actualment se situa en 348.705 metres quadrats, un 0,19% més).

L’anuari, però, també posa en relleu que la densitat comercial (és a dir, la superfície comercial per cada 1.000 habitants) ha anat a la baixa. En concret, ha disminuït un 2,24% (situant-se en 465 metres quadrats per cada mil habitants).

El Baix Empordà, al capdamunt

Desglossat per comarques, el Baix Empordà és la que té més densitat comercial de la demarcació (683 metres quadrats per 1.000 habitants). A l’altra banda de la balança s’hi troba la Garrotxa (amb 341 metres quadrats per 1.000 habitants). El Baix Empordà també és la comarca que suma més establiments (143) i més superfície (91.366 metres quadrats). Per contra, al Pla de l’Estany només hi ha 23 establiments. I el Ripollès és la que té menys superfície comercial (25.073 metres quadrats).

Per altra banda, la rendibilitat econòmica a la demarcació se situa en 5.434 euros per metre quadrat. Comparat amb la resta del país, les comarques gironines se situen per sota la mitjana catalana (5.658 €/m2). A la demarcació, les empreses amb més quota de mercat en superfície de venda són Bon Preu, GM Food (actualment, Transgourmet) i Mercadona. I per darrere d’aquestes, Condis i Dia.