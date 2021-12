CaixaBank pagarà a l’asseguradora Mapfre un total de 570,8 milions d’euros al trencar l’acord que l’asseguradora tenia amb Bankia –absorbida pel banc català-. En concret, es tracta de 323,7 milions d’euros per l’adquisició del 51% de Bankia Vida, i 247,1 milions més com a acord d’indemnització per acabar el contracte per a la distribució d’assegurances de no-vida. A banda, les dues companyies han acordat portar a arbitratge si, d’acord amb els acords de banca-assegurances, CaixaBank ha de pagar 52 milions d’euros addicionals corresponents al 10% dels valors dels negocis de vida i no vida determinats per un expert independent.

Segons va informar ahir CaixaBank en un comunicat a la CNMV, amb l’adquisició del 51% de Bankia Vida, l’entitat en controlarà totes les accions. CaixaBank té prevista la venda de Bankia Vida a VidaCaixa, societat 100% del grup, durant el primer trimestre del 2022.