El codi de conducta pactat per MásMóvil, Orange, Telefónica i Vodafone, els quatre operadors de telefonia amb major quota de mercat d'Espanya, entrarà en vigor aquest 1 de gener amb mesures com la prohibició de trucar entre les 15.00 i les 16.00 hores o durant els caps de setmana. El nou codi evitarà també les trucades comercials abans de les 9.00 hores i després de les 21.00 hores i augmentarà les garanties per evitar el contacte amb clients inscrits a la 'Llista Robinson'. Aquest acord renova així el primer pacte entre operadors al qual es va arribar el 2010. En un primer terme Euskaltel estava inclòs, però s'ha integrat a MásMóvil durant el procés. No s'han sumat altres operadors en aquests mesos de període de transició. Per controlar que es compleix l'acord, les parts mantindran una reunió semestral en la qual s'obre la porta al fet que es vagi actualitzant i adaptant el contingut.

Mesures incloses

Entre les noves mesures es troba el control a través d'auditories de les actuacions de distribuïdors i altres plataformes d'emissió de trucades que utilitzin mitjans enganyosos, fraudulents o, en general, deslleials per la competència. També s'augmentarà el control perquè no es puguin obtenir dades del consumidor ni contestacions interpretables com una acceptació a canviar d'operadora, així com obtenir del consumidor qualsevol altre comportament que impliqui un desemborsament econòmic. En matèria de trucades, les operadores només podran trucar un màxim de tres vegades a un client al llarg d'un mes i, en cas que aquest rebutgi l'oferta, estaran obligades a esperar tres mesos abans de fer-ne una de nova. Les operadores asseguraran que el teleoperador que realitza la trucada pugui facilitar a l'usuari un número de telèfon per obtenir informació de qualsevol altre producte o realitzar qualsevol altra gestió comercial o reclamació.

Així mateix, l'usuari haurà de conèixer sempre el número des del qual rep la trucada, la marca comercial que s'està posant en contacte, el motiu exclusivament comercial de la trucada i la base de dades de la qual s'extreu el seu nom, així com la del contact center. Les empreses també es van comprometre, segons el text inicial, a implementar entre elles un procediment comú àgil de resolució de reclamacions dels clients que hagin pogut ser víctimes de pràctiques comercials contràries al Codi. Les companyies, a més, col·laboraran entre elles per posar en coneixement i, si és necessari, denunciar davant els organismes competents l'existència de fets constatables que poguessin resultar fraudulents o lesius per als clients. A més, les empreses donaran de baixa els serveis que hagin estat contractats en accions que incompleixen aquest codi sempre que com a màxim s'hagi passat una factura i assegurant-se que no resulta en penalitzacions econòmiques ni en pèrdua de connectivitat per l'usuari.