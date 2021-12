Els productes comprats a partir de l’1 de gener de 2022 tindran una garantia de tres anys. En el cas dels béns de segona mà la normativa manté que el període de garantia no podrà ser inferior a un any. L’associació de consumidors Facua ha celebrat que els terminis de garanties legals dels productes s’ampliïn a partir d’aquest 1 de gener de 2022, sempre que els productes es comprin des d’aquest dia. És en aquesta data quan entra en vigor la modificació del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, que va aprovar el Govern el mes d’abril passat.

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) aconsella que davant el canvi de normativa, és convenient «esperar a l’entrada en vigor si es comprarà algun electrodomèstic, un aparell tecnològic o un vehicle». Aquesta organització va més enllà i considera que la normativa de garanties ha de recolzar-se «amb altres com la creació d’un Índex de reparabilitat dels productes, que orienti l’elecció dels consumidors cap a productes més duradors». Un altre element important de la llei és l’obligació que tindran tots els fabricants de mantenir l’existència de peces de reparació i d’un servei tècnic adequat durant almenys 10 anys a partir de la data en la qual el producte deixi de fabricar-se. La reforma d’aquesta llei suposa la incorporació a la normativa nacional de la Directiva (UE) 2019/771, relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns. Així, el termini per a la manifestació de falta de conformitat -termini d’aplicació de la garantia legal d’un producte- que recull l’article 120 del text refós s’amplia des dels dos anys que existeixen actualment fins als tres que començaran a aplicar-se als productes venuts a partir de l’1 de gener. Quan un bé presenta una falta de conformitat dins del termini de garantia establert, el client podrà triar entre la reparació o la substitució d’aquest. En el cas de productes de segona mà, la normativa manté que consumidor i empresa podran pactar una durada determinada del termini de garantia, que mai podrà ser inferior a un any. Tanmateix, s’amplia de tres a cinc anys el termini de prescripció per a exercir els drets que el consumidor té quan el producte present una falta de conformitat. A més, la modificació de la norma incrementa el termini d’inversió de la càrrega de la prova per a acreditar la falta de conformitat, que passa de sis mesos a dos anys.