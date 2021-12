Ingka Group, l'amo de bona part de les botigues d'Ikea, apujarà els preus dels seus productes un 9% de mitjana el 2022 a conseqüència de la pressió inflacionista en els mercats en què opera el grup, segons ha informat en un comunicat. La companyia explica que aquesta decisió també es basa en les «canviants condicions econòmiques que afecten totes les indústries», i cita la inflació, les cadenes de subministrament i els preus de les matèries primeres com a detonants. Així mateix, ha aclarit que el 9% és una mitjana de tots els mercats en què opera i que aquesta variació oscil·larà en funció de la situació de cada país. El director d'operacions 'retail' d'Ikea Retail, Tolga Öncü, ha defensat aquesta actuació com una assegurança per complir el propòsit de «crear una millor vida diària per a moltes persones», a més de salvaguardar la competitivitat i resistència de l'empresa. El grup ha afirmat que sempre ha plantejat una estratègia de portar el marge brut del producte al nivell més baix possible per poder oferir preus finals més barats. «Invertim una gran part dels nostres ingressos nets en el negoci per mantenir els preus tan baixos com sigui possible», ha remarcat Öncü.

La inflació es dispara fins al 6,7%, al nivell de fa 30 anys Ikea s'ha compromès a ampliar el percentatge de la seva gamma de preus baixos i molt baixos, amb l'ambició que més de la meitat sigui de baix preu. Addicionalment, Ingka Group destinarà a la seva fundació els ingressos nets que no es reinverteixin en el negoci. Ikea va registrar una facturació rècord de 41.900 milions d'euros al tancament del seu any fiscal, a l'agost, que equival a un avanç del 5,8% respecte dels ingressos comptabilitzats l'exercici anterior i de l'1,4% en relació amb l'últim exercici d'abans de la pandèmia. Per la seva banda, Ingka Group va tancar el seu exercici fiscal del 2021 amb inversions de 3.200 milions d'euros, en què s'incloïen partides en botigues físiques, xarxes de distribució i compliment de clients, transformació omnicanal, experiència digital del client, energies renovables, vehicles de zero emissions i silvicultura.