El preu de l’habitatge nou i usat ha pujat en un 9,1% a la província de Girona respecte al mateix període del 2020, segons l’últim informe de Tinsa, i se situa així per sobre de la mitjana de variació nacional (8,6%). En el quart trimestre d’enguany ha augmentat a 1.525 euros el preu del metre quadrat a la demarcació i Girona es col·loca com la segona província de Catalunya on aquest valor és més elevat, només per darrere de Barcelona (2.156 €/m2), i per davant de Tarragona (1.238 €/m2) i Lleida (936 €/m2). Tot i això, on més s’encareix l’habitatge és a Lleida, on els preus augmenten en un 14,2% en comparació al mateix període de l’any passat.

L’informe Tinsa registra a la ciutat de Girona un augment del 6,8% dels preus comparat amb el quart trimestre del 2020, situant a 1.769 euros el preu mitjà per metre quadrat. Per altra banda, es registra una petita disminució -del 0,9%- si ho comparem amb el tercer trimestre d’enguany. Així, la ciutat de Girona és la segona capital catalana amb un valor més elevat de l’habitatge, un cop més, per darrere de Barcelona (3.310 €/m2), i per davant de Tarragona (1.391 €/m2) i Lleida (1.021 €/m2). Pel que fa als preus de la hipoteca d’habitatges, la mitjana nacional se situa a 136.662 euros, per sota de la mitjana a la província de Girona, on supera els 140.000. Així, el pagament mensual és de 617 euros, mentre que la mitjana nacional és de 598 euros. En el conjunt de l’Estat, el preu de l’habitatge ha pujat una mitjana del 4,3% enguany i el preu mitjà dels habitatges residencials es registra en 1.470 euros el metre quadrat. Les taxacions realitzades per Tinsa en tot el territori espanyol evidencien les conseqüències de la reactivació del mercat immobiliari després de l’aturada que va suposar el 2020 a conseqüència de la pandèmia. País Basc i Balears destaquen com les comunitats autònomes més dinàmiques en evolució de preus. «En l’últim trimestre de 2021 es registra un increment en els preus del mercat residencial que consolida la tendència iniciada en trimestres anteriors i reflecteix un entorn de creixement en el qual la demanda és superior a l’oferta i la construcció comença a reactivar-se amb prudència, la qual cosa podria ser indicatiu d’una fase alcista del cicle immobiliari», va afirmar Cristina Arias, directora del Servei d’Estudis de Tinsa. Amb una perspectiva més àmplia, des del tercer trimestre de 2015 -quan el preu mitjà a Espanya va soterrar-se després de la crisi financera de 2008-, l’habitatge nou i usat s’ha revalorat un 22,9%, i es manté un 28,2% per sota dels màxims de 2007.