Girona recupera el nombre d’ofertes de feina precovid amb la campanya de Nadal

El mercat laboral es refà lentament del sotrac de la pandèmia i mostra d’això és la recuperació del pic d’ofertes de llocs de treball habitual que es registra el mes de novembre de cada any -i que l’any passat a causa de la crisi de la covid-19 va ser inexistent-. Segons l’últim informe publicat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, al mes de novembre es van registrar a les oficines dels serveis públics d’ocupació de la província de Girona un total de 331 ofertes i 916 llocs de treball. Una xifra que suposa un augment del 88,09% respecte al mes d’octubre (se’n van oferir 487), i del 288,5% respecte el novembre del 2020 (237).

Es tracta de la xifra més elevada del que portem d'any i s'iguala amb la del novembre del 2019, quan es van oferir 915 llocs de treball. El rècord dels darrers dos anys se segueix consolidant al maig del 2019, quan se’n van registrar 1.124. Tanmateix, si comparem l'acumulat de l'any del 2019 amb el del 2021, s’evidencia que tot just estem a l’inici de la recuperació. Del gener al novembre de fa dos anys es van registrar 8.361 ofertes de llocs de feina a Girona, un 35% més que enguany (5.414).

La tipologia dels contractes

Els contractes firmats a la demarcació aquest novembre han estat sobretot d'una durada d'entre un a tres mesos, coincidint amb la campanya de Nadal i les rebaixes del gener. Malgrat aquest aspecte, si ens fixem en l'acumulat de l'any, la diferència entre contractes indefinits i de curta durada tampoc ha estat tan gran. El 19,80% han estat per un termini d'entre un a tres mesos, mentre que el 18,45% indefinits.

La gran majoria d'ofertes, gairebé un 90%, se segueixen concentrant al sector dels serveis. El 10% restant es reparteix entre la indústria (5,89%) i la construcció (3,69%). El sector de l’agricultura queda a un segon pla amb una trentena d’ofertes de treball durant tot el 2021. Per altra banda, el 63,87% d’aquestes venen de petites empreses -amb menys de 50 treballadors-, mentre que el 26,97% provenen de mitjanes i només un 9,16% de les grans empreses -a partir dels 250 treballadors-.

Dins del sector dels serveis, els treballadors de la restauració, personal i venedors han estat el grup d'ocupació on s'han ofert més llocs de treball durant el 2021, superant al novembre les 500 ofertes. Molts, segurament, contractats per donar servei durant el Black Friday i la campanya de Nadal. En total, des del gener s'han ofert 1.415 feines, representant un 24,86% de les ofertes totals.

El grup d'ocupacions elementals (que agrupa als ajudants de cuina, assistents de neteja, peons, entre d'altres), es col·loca per darrere amb 1.158 ofertes de feina. El 15,63% de les ofertes del que portem d'any han estat per professionals científics i intel·lectuals, un nombre que respecte a l'any passat augmenta un 18,65%. Altres grups ocupacionals que queden per darrere són els tècnics i professionals de suport (10,92%); els artesans, treballadors industrials i constructors (8,79%), i els empleats d’oficina, comptables i administratius (8,16%).