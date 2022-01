La intenció de la Comissió Europea de passar a considerar la nuclear i el gas com a energies verdes ha suscitat un fort rebuig no ja només des d’entitats conservacionistes, sinó des d’alguns governs nacionals, començant pel d’Espanya i incloent també al d’Alemanya. La CE està recaptant opinions abans d’aprovar aquesta controvertida mesura.

Espanya va reiterar ahir el seu rebuig a la proposta de la Comissió Europea (CE) d’incloure a l’energia nuclear i la generació per gas natural en la taula de classificació d’opcions verdes en el marc comunitari, una cosa que suposaria «un pas enrere» i «un senyal erroni» pels mercats financers.

En resposta a l’esborrany de proposta de taxonomia verda de la CE, la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va recalcar que «independentment que puguin continuar realitzant-se inversions en l’una o l’altra, considerem que no són energies verdes ni sostenibles».

Espanya «és ferma defensora de la taxonomia verda com a instrument clau per comptar amb referències comunes que puguin ser utilitzades per inversors per aconseguir la descarbonització de l’economia i aconseguir la neutralitat climàtica el 2050», però admetre la nuclear i el gas natural com a energia verda «suposaria un pas enrere». La ministra adverteix que «no té sentit i envia senyals erronis per a la transició energètica del conjunt de la UE».

Tanmateix, afegeix que tant l’energia nuclear com el gas natural tenen un paper en la transició, però «limitat en el temps», per la qual cosa han de tractar-se a part i no com a verds, on hi ha altres energies clau per a la descarbonització i sense risc ni mal ambiental, va explicar el ministeri en un comunicat. La clau per considerar «verda» una activitat econòmica, sector o tecnologia és la seva contribució substancial a les principals metes ambientals de la UE, afegeix, com mitigar el canvi climàtic, entre altres, respectant a més el principi de no causar mal ambiental significatiu.

Alemanya també s’oposa

Per part seva, el Govern alemany va criticar també la decisió de la Comissió Europea. «Em sembla un error absolut que la Comissió Europea tingui la intenció d’incloure l’energia nuclear en la taxonomia d’activitats econòmiques sostenibles de la UE», va dir la titular alemanya de Medi Ambient, Steffi Lemke, en declaracions al grup de mitjans Funke.

Segons la ministra, «una forma energètica que, d’una banda, pot portar a catàstrofes mediambientals devastadores -en cas d’un greu accident en un reactor- i per un altre, deixa grans quantitats de residus perillosos altament radioactius, no pot ser sostenible». «Estudiarem ara els criteris que ens ha presentat la Comissió Europea en l’esborrany i ens posarem d’acord sobre aquest tema dins del Govern», va assenyalar, al mateix temps que va qualificar d’«extremadament problemàtic» que la CE «vulgui renunciar a una consulta pública en una qüestió tan sensible».

Així mateix, l’organització mediambiental i de protecció del consumidor Deutsche Umwelthilfe (DUH) va criticar «enèrgicament» que conferir l’estatus d’activitat sostenible a projectes d’energia nuclear i gas natural «permet sota un mantell verd inversions perjudicials per al medi ambient».

En un comunicat, la DUH va exigir als estats membres i el Parlament Europeu que es posicionin clarament en contra d’aquesta proposta de la CE. «Catalogar de sostenibles l’energia nuclear i el gas natural resta a la taxonomia tota credibilitat», va dir el director executiu de DUH, Sascha Müller-Kraenner, qui va agregar que amb la seva aprovació, el canceller, Olaf Scholz, «posa en risc la reputació del Govern alemany en matèria de política climàtica».

La intenció de la CE

La Comissió Europea (CE) va proposar que les inversions en energia nuclear i gas natural es considerin sostenibles en la transició ecològica. Per això, la CE va anunciar que divendres va iniciar les consultes sobre aquest tema amb els països de la UE i els experts de la Plataforma de Finances Sostenibles. Brussel·les pretén aprovar l’acte delegat aquest gener després de consultar amb els governs europeus i els experts, però, perquè entri en vigor, la proposta haurà de rebre el vistiplau del Parlament Europeu i del Consell de la UE.