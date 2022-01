El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, pretén fer del salari mínim de referència català un dels seus «projectes estratègics» pel 2022. El republicà fa seva la tasca de desplegar aquest SMI orientatiu a Catalunya, treure’l del pla teòric en el qual el va instal·lar el president Pere Aragonès com a conseller i plasmar-lo en les nòmines de la població treballadora catalana. Per això insta la complicitat de les patronals i els sindicats més representatius. Encara que la que li serà imprescindible és la del titular d’Economia, Jaume Giró, perquè els agents socials coincideixen que el recorregut d’aquest salari mínim de referència passa per la contractació pública amb clàusules socials.

En l’última reunió del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, el desplegament de l’SMI de referència català es va assenyalar com a principal assignatura pel pròxim any. El desembre de 2019, Aragonès va presentar un informe en el qual el xifrava com a mínim en 1.239 euros bruts (en 14 pagues), quan en tot l’Estat imperava un SMI de 900 euros. La Generalitat manca per complet de competències vinculants per fixar un salari mínim propi.

Ara Torrent torna a ressuscitar el tema i vol començar amb l’elaboració d’una anàlisi qualitativa i d’experts sobre el tema per a, posteriorment, presentar un nou estudi amb aquesta xifra de 1.239 euros actualitzada. Després s’obriria un procés de concertació amb Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT sobre com implementar-la.

«Des de Pimec estem a favor d’asseure’ns a parlar de salaris, especialment d’aquells més baixos i en una conjuntura com l’actual. Però sempre que això estigui vinculat a millores de la productivitat, eficàcia o eficiència», declara el secretari general de Pimec, Josep Ginesta.

Des de Foment del Treball, declinen pronunciar-se fins a tenir més treballada i debatuda la mesura. Els sindicats veuen en aquesta mesura una eina per a provocar pujades salarials en sectors on els costa negociar-les amb les empreses. «Pot suposar un revulsiu per a implementar la pujada dels salaris més baixos dels convenis col·lectius.

Hi ha milers de treballadors a Catalunya que estan sota un conveni amb les taules desactualitzades respecte a l’SMI des de fa anys», afirma la secretària d’acció sindical de CCOO de Catalunya, Cristina Torre. «Convenis vinculats amb el servei d’atenció a les persones on no han pogut pactar-se increments salarials perquè el que paga l’Administració està tan ajustat que si les empreses apugen sous es mengen el marge», apunta el secretari de polítiques sectorials d’UGT de Catalunya, José Antonio Pasadas.