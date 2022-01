Ramon Miquel, el dia que Jordi Pujol li va fer entrega de la Clau de Barcelona, l’any 2004

La venda de Miquel Alimentació al grup xinès Bright Food, l’any 2015.

Visita del president José Montilla a la seu de Vilamalla

L’expresident de l’antic Miquel Alimentació Grup, Ramon Miquel Ballart, ha mort als 95 anys. Se’n va, així, un dels empresaris més destacats de les comarques gironines, que gràcies al seu grup alimentari -actualment sota el nom de GM Food- ha estat, durant anys, una de les famílies més riques de la província. Miquel i Ballart havia rebut, entre altres distincions, la Creu de Sant Jordi, la Clau de Barcelona i la medalla del Ministeri d’Economia.

Ramon Miquel va néixer a Figueres el 1926, just un any després que el seu pare, Pere Miquel i Esteve, hagués fundat l’empresa de venda a l’engròs de fruites, verdures i cereals que s’acabaria convertint, de llarg, en la més important de les comarques gironines: Miquel Alimentació. Ramon Miquel va entrar a treballar a l’empresa familiar el juny de 1941, quan tenia només catorze anys i tot just havia finalitzat els seus estudis de Comerç. Més endavant també s’incorporarien al negoci els seus germans, Amadeu i Josep. Junts van tirar endavant l’empresa, de la qual ell es va convertir en president i conseller delegat l’any 1961, quan va morir el seu pare.

Sota el seu comandament, Miquel Alimentació, amb seu a Vilamalla, va créixer fins a convertir-se en l’empresa líder en el sector de la distribució, amb diverses cadenes de supermercats (Suma, Proxim i Spar) i marques pròpies. A partir de 1999 es va expandir per la resta d’Espanya -l’any 2002 es va implantar per primer cop a Madrid- fins a convertir-se també en líder del seu sector al conjunt de l’Estat.

Venda a un grup xinès

El 2015, la família Miquel va vendre el grup empresarial a l’empresa xinesa Bright Food per 110 milions d’euros. En el moment de la seva venda, Miquel Alimentació gestionava més de 500 supemercats, 63 cash & carry Gros Mercat i preveia una facturació de fins a 1.024 milions d’euros.

L’empresa va adquirir el nom de GM Food, i els nous propietaris en van mantenir l’estructura. Cinc anys després, el passat mes de maig, va ser comprada per l’empresa suïssa Transgourment, amb una operació que va costar uns 200 milions d’euros. En aquests moments, GM Food és el grup líder de la distribució majorista a Espanya, amb una facturació anual de més de 1.100 milions d’euros.

Però malgrat que Miquel Alimentació va ser el projecte més important de la seva vida empresarial, Ramon Miquel també es va involucrar en altres projectes. Entre 1955 i 1993 va promoure i va participar en diverses empreses dels sectors tèxtil, immobiliari, metal·lúrgic i químic, entre d’altres. També va ser, el 1961, un dels fundadors de Banca Catalana.

Va ser, a més, membre del ple de la Cambra de Comerç de Barcelona, integrant del Consell General i del Comitè Executiu de la Fira de Barcelona, membre del Consell del Saló Alimentària i conseller de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar, entre altres. També havia estat assessor de l’antiga conselleria de Comerç, Turisme i Consum, així com membre del consell executiu de Foment del Treball.

A Figueres, el nom de la família Miquel també està estretament lligat al futbol perquè, durant anys, Miquel Alimentació va ser el principal patrocinador de la Unió Esportiva Figueres des de principis de la dècada dels noranta i un dels germans de Ramon Miquel, Josep (mort l’any 2003), va estar estretament vinculat al club com a vicepresident esportiu i president d’honor del club. Els tres germans -Josep, Ramon i Amadeu- es van implicar en la conversió del club en Societat Anònima Esportiva i la família va ser la propietària de la majoria de les accions fins a la seva venda l’any 2007 a l’empresari Enric Flix.